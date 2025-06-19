Шуляк рассказала о необходимых изменениях в финансировании партий и потребности в кодексе

Дорожная карта развития демократических институтов, по которой Украина движется в рамках евроинтеграционного курса, требует от парламента принятия нового законодательства о финансировании политических партий. И других изменений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время форума "Сквозь реформы к звездам", организованном Центром политико-правовых реформ и Коалицией "Реанимационный Пакет Реформ".

В частности, пересмотра процедур принятия евроинтеграционных законов, принятия и имплементации закона о лоббировании, введения этического кодекса народного депутата, а также изменения в закон о публичных консультациях - обязательность их распространения на народных депутатов.

По ее словам, в дорожной карте есть конкретные индикаторы, которые касаются деятельности Верховной Рады. Первое - вопрос финансирования, связанного с политическими партиями. Речь идет об избирательных фондах, и о том, как привести украинское законодательство в соответствие со стандартами Венецианской комиссии и ОБСЕ. При этом нардеп подчеркнула - есть опасения относительно быстрого принятия соответствующего законодательства, однако эта скорость обоснована: Украина уже имела негативный опыт работы пророссийских политических сил, и теперь крайне важно сделать финансирование прозрачным и контролируемым.

"Мы уже имеем работающую систему PolitData, которая позволяет видеть расходы партий, финансируемых из бюджета. Но эта система будет усовершенствована - прозрачность и подотчетность станут ключевыми индикаторами. Работа над системным усовершенствованием отчетности будет продолжаться, и Парламент планирует создать более эффективные инструменты доступа к информации о партиях", - отметила Шуляк.

Она добавила, что на третий квартал 2027 года также запланировано не только принятие, но и имплементация закона о лоббировании - важнейший шаг к честному взаимодействию между парламентом, бизнесом и государством. Речь идет о создании реестра лоббистов, цифровых инструментов для отслеживания инициатив, полной открытости - кто, с какой идеей, когда и к кому обращался, и какая потенциальная стоимость реализации инициативы для государства.

"Кроме этого, в дорожной карте четко выписана задача для парламента по добропорядочности - в частности принятие этического кодекса народного депутата. За шесть лет мы этого так и не сделали, но теперь имеем четкий стимул это изменить. Соответствующие дискуссии продолжаются, но теперь есть политическая воля выполнить то, что давно является требованием и международных партнеров, и общества", - отметила Шуляк.

Парламентарий также отметила, что планируется и пересмотр процедуры принятия евроинтеграционных законов. Сегодня в повестке дня они имеют флажок ЕС, но это мало. Нужны шаги, чтобы избавиться от поправочного спама и блокировок. Речь идет о создании более эффективной законодательной процедуры, которая не позволит политическим силам тормозить принятие критически важных решений.

"В то же время, должен быть изменен и формат отчетности Кабмина в парламенте. Пятничных выступлений явно недостаточно. Должна быть другая процедура, которая даст другие результаты. механизмы взаимодействия между правительством, парламентом и гражданами должны обновиться, чтобы обеспечить реальную, а не формальную подотчетность", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, 2027 год стоит дедлайном для внесения изменений в закон о публичных консультациях. Сейчас обязательность проведения публичных консультаций не распространяется на народных депутатов, хотя она и была прописана в базовом законопроекте. Изменения, пояснила Шуляк, должны касаться прописанной процедуры консультаций с общественностью относительно депутатских инициатив - в том числе альтернативных законопроектов. Ожидается создание онлайн-платформы, которая станет пространством для реальных, а не формальных обсуждений.

"Мы уже ведем консультации с Минцифрой - это будет большая платформа, на которой будет происходить работа между гражданами, парламентом и правительством. Мы хотим, чтобы конструктивные решения были обязательно учтены", - сказала Шуляк.

По ее словам, отдельным блоком в дорожной карте определены задачи по возвращению публичного управления на деоккупированные территории и переход от военных администраций к гражданским.

"Парламент готов работать 24/7, и мы это уже показываем. Наша цель - приблизить Украину к полноценному членству в Европейском Союзе. А Еврокомиссия неоднократно признавала: расширение ЕС - это не только интеграция, но и безопасность и стабильность во всей Европе", - подытожила Шуляк.