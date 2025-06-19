ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шуляк рассказала о необходимых изменениях в финансировании партий и потребности в кодексе

Четверг 19 июня 2025 11:50
UA EN RU
Шуляк рассказала о необходимых изменениях в финансировании партий и потребности в кодексе Фото: Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Дорожная карта развития демократических институтов, по которой Украина движется в рамках евроинтеграционного курса, требует от парламента принятия нового законодательства о финансировании политических партий. И других изменений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время форума "Сквозь реформы к звездам", организованном Центром политико-правовых реформ и Коалицией "Реанимационный Пакет Реформ".

В частности, пересмотра процедур принятия евроинтеграционных законов, принятия и имплементации закона о лоббировании, введения этического кодекса народного депутата, а также изменения в закон о публичных консультациях - обязательность их распространения на народных депутатов.

По ее словам, в дорожной карте есть конкретные индикаторы, которые касаются деятельности Верховной Рады. Первое - вопрос финансирования, связанного с политическими партиями. Речь идет об избирательных фондах, и о том, как привести украинское законодательство в соответствие со стандартами Венецианской комиссии и ОБСЕ. При этом нардеп подчеркнула - есть опасения относительно быстрого принятия соответствующего законодательства, однако эта скорость обоснована: Украина уже имела негативный опыт работы пророссийских политических сил, и теперь крайне важно сделать финансирование прозрачным и контролируемым.

"Мы уже имеем работающую систему PolitData, которая позволяет видеть расходы партий, финансируемых из бюджета. Но эта система будет усовершенствована - прозрачность и подотчетность станут ключевыми индикаторами. Работа над системным усовершенствованием отчетности будет продолжаться, и Парламент планирует создать более эффективные инструменты доступа к информации о партиях", - отметила Шуляк.

Она добавила, что на третий квартал 2027 года также запланировано не только принятие, но и имплементация закона о лоббировании - важнейший шаг к честному взаимодействию между парламентом, бизнесом и государством. Речь идет о создании реестра лоббистов, цифровых инструментов для отслеживания инициатив, полной открытости - кто, с какой идеей, когда и к кому обращался, и какая потенциальная стоимость реализации инициативы для государства.

"Кроме этого, в дорожной карте четко выписана задача для парламента по добропорядочности - в частности принятие этического кодекса народного депутата. За шесть лет мы этого так и не сделали, но теперь имеем четкий стимул это изменить. Соответствующие дискуссии продолжаются, но теперь есть политическая воля выполнить то, что давно является требованием и международных партнеров, и общества", - отметила Шуляк.

Парламентарий также отметила, что планируется и пересмотр процедуры принятия евроинтеграционных законов. Сегодня в повестке дня они имеют флажок ЕС, но это мало. Нужны шаги, чтобы избавиться от поправочного спама и блокировок. Речь идет о создании более эффективной законодательной процедуры, которая не позволит политическим силам тормозить принятие критически важных решений.

"В то же время, должен быть изменен и формат отчетности Кабмина в парламенте. Пятничных выступлений явно недостаточно. Должна быть другая процедура, которая даст другие результаты. механизмы взаимодействия между правительством, парламентом и гражданами должны обновиться, чтобы обеспечить реальную, а не формальную подотчетность", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, 2027 год стоит дедлайном для внесения изменений в закон о публичных консультациях. Сейчас обязательность проведения публичных консультаций не распространяется на народных депутатов, хотя она и была прописана в базовом законопроекте. Изменения, пояснила Шуляк, должны касаться прописанной процедуры консультаций с общественностью относительно депутатских инициатив - в том числе альтернативных законопроектов. Ожидается создание онлайн-платформы, которая станет пространством для реальных, а не формальных обсуждений.

"Мы уже ведем консультации с Минцифрой - это будет большая платформа, на которой будет происходить работа между гражданами, парламентом и правительством. Мы хотим, чтобы конструктивные решения были обязательно учтены", - сказала Шуляк.

По ее словам, отдельным блоком в дорожной карте определены задачи по возвращению публичного управления на деоккупированные территории и переход от военных администраций к гражданским.

"Парламент готов работать 24/7, и мы это уже показываем. Наша цель - приблизить Украину к полноценному членству в Европейском Союзе. А Еврокомиссия неоднократно признавала: расширение ЕС - это не только интеграция, но и безопасность и стабильность во всей Европе", - подытожила Шуляк.

Напомним, еще в 2023 году Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №9419-1 о возобновлении финансовой отчетности и государственного контроля за финансированием политических партий. Это решение поддержал 291 народный депутат.

Кроме того, еще тогда сообщалось, что в Украине планирут уменьшить необходимый процент голосов избирателей с 5% до 3% для получения партией госфинансирования. Это позволит создать антикоррупционный предохранитель и будет способствовать деолигархизации процесса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Слуга народа
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде