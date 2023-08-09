Шуляк: в Украине возвращают обязательные публичные финансовые отчеты партий

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №9419-1 о возобновлении финансовой отчетности и государственного контроля за финансированием политических партий. Это решение поддержал 291 народный депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, которая является одним из инициаторов законопроекта.

"Причиной приостановки партийной отчетности сначала стал COVID-19, а затем – война. То есть последний раз партии отчитывались за третий квартал 2020 года. Соответственно, после того, как соответствующий закон вступит в силу, политическим партиям придется подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались , начиная с 2020 года. На это законопроектом отводится 120 дней. На отчетность по государственному финансированию – 90 дней", - пояснила Шуляк.

Нардеп напомнила, что политическая партия "Слуга народа" единственная представила отчет за 2020 год и готова была это делать и дальше.

"К сожалению, техническая возможность предоставления политической партией финансового отчета отсутствовала. Партии не имели доступа к соответствующему электронному реестру НАПК из-за проведения технических работ, направленных на максимальное усиление защиты информации в условиях военного положения", - подчеркнула она.

Шуляк также отметила, что в законопроекте №9419-1 учтены особенности отчетности партий, связанные с полномасштабным вторжением РФ.

"С начала полномасштабного российского вторжения, 6 областей Украины были в оккупации, часть из них продолжает оставаться во временной оккупации. Кое-где партийные документы на этих территориях были либо потеряны, либо сознательно уничтожены руководителями организаций. Поэтому невозможность предоставить полную информацию об имуществе, доходах, расходах, расходах и обязательства финансового характера должны быть документально подтверждены", - сообщила Елена Шуляк.

Руководитель партии подчеркнула, что "Слуга народа" всегда приобщается к преодолению вызовов, стоящих перед Украиной, направляя на эти нужды часть государственного финансирования.

"В 2020 году мы отказались от 70 млн гривен государственного финансирования за два квартала и направили эти средства на нужды преодоления пандемии. В прошлом году "Слуга народа" передала часть средств государственного финансирования на производство вооружения для Вооруженных сил Украины, а именно на закупку противотанковых комплексов "Стугна-П". Это 130 млн гривен по государственному финансированию партии", - резюмировала Шуляк.