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Шуляк розповіла про необхідні зміни у фінансуванні партій і потребу у кодексі

Четвер 19 червня 2025 11:50
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Шуляк розповіла про необхідні зміни у фінансуванні партій і потребу у кодексі Фото: Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Дорожня карта розвитку демократичних інституцій, якою Україна рухається в рамках євроінтеграційного курсу, вимагає від парламенту ухвалення нового законодавства щодо фінансування політичних партій. Та інших змін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк під час форуму "Крізь реформи до зірок", організованому Центром політико-правових реформ та Коаліцією "Реанімаційний Пакет Реформ".

Зокрема, перегляду процедур ухвалення євроінтеграційних законів, ухвалення та імплементації закону про лобіювання, запровадження етичного кодексу народного депутата, а також зміни до закону про публічні консультації - обовʼязковість їхнього поширення на народних депутатів.

За її словами, у дорожній карті є конкретні індикатори, які стосуються діяльності Верховної Ради. Перше - питання фінансування, пов’язаного з політичними партіями. Йдеться про виборчі фонди, і про те, як привести українське законодавство у відповідність до стандартів Венеційської комісії та ОБСЄ. При цьому нардепка підкреслила - є побоювання щодо швидкого ухвалення відповідного законодавства, однак ця швидкість обґрунтована: Україна вже мала негативний досвід роботи проросійських політичних сил, і тепер вкрай важливо зробити фінансування прозорим і контрольованим.

"Ми вже маємо працюючу систему PolitData, яка дозволяє бачити витрати партій, що фінансуються з бюджету. Але ця система буде вдосконалена - прозорість і підзвітність стануть ключовими індикаторами. Робота над системним удосконаленням звітності триватиме, і Парламент планує створити більш ефективні інструменти доступу до інформації про партії", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що на третій квартал 2027 року також заплановано не лише ухвалення, а й імплементація закону про лобіювання - надважливий крок до чесної взаємодії між парламентом, бізнесом і державою. Йдеться про створення реєстру лобістів, цифрових інструментів для відстеження ініціатив, повної відкритості - хто, з якою ідеєю, коли і до кого звертався, і яка потенційна вартість реалізації ініціативи для держави.

"Крім цього, в дорожній карті чітко виписане завдання для парламенту щодо доброчесності - зокрема ухвалення етичного кодексу народного депутата. За шість років ми цього так і не зробили, але тепер маємо чіткий стимул це змінити. Відповідні дискусії тривають, але тепер є політична воля виконати те, що давно є вимогою і міжнародних партнерів, і суспільства", - зауважила Шуляк.

Парламентарка також зазначила, що планується і перегляд процедури ухвалення євроінтеграційних законів. Сьогодні у порядку денному вони мають прапорець ЄС, але це замало. Потрібні кроки, щоб позбутися поправочного спаму і блокувань. Йдеться про створення більш ефективної законодавчої процедури, яка не дозволить політичним силам гальмувати ухвалення критично важливих рішень.

"Водночас, має бути змінений і формат звітування Кабміну у парламенті. П’ятничних виступів явно недостатньо. Має бути інша процедура, яка дасть інші результати. механізми взаємодії між урядом, парламентом і громадянами мають оновитися, щоби забезпечити реальну, а не формальну підзвітність", - наголосила Шуляк.

За її словами, 2027 рік стоїть дедлайном для внесення змін до закону про публічні консультації. Зараз обовʼязковість проведення публічних консультацій не поширюється на народних депутатів, хоча вона і була прописана у базовому законопроєкті. Зміни, пояснила Шуляк, мають стосуватися прописаної процедури консультацій із громадськістю щодо депутатських ініціатив - у тому числі альтернативних законопроєктів. Очікується створення онлайн-платформи, яка стане простором для реальних, а не формальних обговорень.

"Ми вже ведемо консультації з Мінцифрою - це буде велика платформа, на якій відбуватиметься робота між громадянами, парламентом і урядом. Ми хочемо, щоб конструктивні рішення були обов’язково враховані", - сказала Шуляк.

За її словами, окремим блоком у дорожній карті визначено завдання щодо повернення публічного управління на деокуповані території та перехід від військових адміністрацій до цивільних.

"Парламент готовий працювати 24/7, і ми це вже показуємо. Наша мета - наблизити Україну до повноцінного членства в Європейському Союзі. А Єврокомісія неодноразово визнавала: розширення ЄС - це не лише інтеграція, а й безпека та стабільність у всій Європі", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, ще в 2023 році Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект №9419-1 про відновлення фінансової звітності та державного контролю за фінансуванням політичних партій. Це рішення підтримав 291 народний депутат.

Крім того, ще тоді повідомлялося, що в Україні планують зменшити необхідний відсоток голосів виборців з 5% до 3% для отримання партією держфінансування. Це дозволить створити антикорупційний запобіжний захід і сприятиме деолігархізації процесу.

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Олена Шуляк Слуга народа
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