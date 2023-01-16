Шуляк рассказала, как можно будет использовать госкомпенсацию за поврежденное жилье

Владелец поврежденного оккупантами жилья сможет выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готового жилья или на строительство (ремонт) нового частного дома на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя законопроект №7198, который ВР скоро будет голосовать во втором чтении.

"Вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов. Ведь построить отдельную квартиру невозможно - она в любом случае будет находиться в многоэтажном доме. Поэтому владелец поврежденного жилья сможет получить на выбор или сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры в дома или средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов на восстановление своего жилья", - разъяснила она.

Возможность выбора для людей предусмотрели потому, что, как правило, у них остается участок и логично было бы восстановить дом на нем. Впрочем, есть города/села, где есть большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого лучше будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте. Если денег в сертификате будет недостаточно для приобретения в городе, где человек захочет купить жилье, он сможет доплатить, чтобы получить желаемое.

Шуляк также подчеркнула, что граждане будут вправе самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

"То есть если стоимость квартиры, разрушенной на Черниговщине, схожа со стоимостью нового жилья в Тернопольской области - человек может выбрать этот регион. Но мы видим, что большинство населения предпочитает жить в родных городах, а потому логично, что мы сосредоточимся на восстановлении этих городов", - заметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от России.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны, мониторить качество выполнения работ.