Шуляк розповіла, як можна буде використати держкомпенсацію за пошкоджене житло

Власник пошкодженого окупантами житла зможе обирати, як використати державну компенсацію: на придбання готового житла, або ж на будівництво (ремонт) нового приватного будинку на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи законопроект № 7198, який ВР скоро голосуватиме у другому читанні.

"Варіант з фінансуванням будівництва нового житла діятиме лише у випадку приватних будинків. Адже побудувати окрему квартиру неможливо - вона в будь-якому випадку буде знаходитися в багатоповерховому будинку. Тому власник пошкодженого житла зможе отримати на вибір або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири у будинку, або кошти на рахунок, які можна буде використати на відновлювальні роботи та придбання будівельних матеріалів на відновлення свого житла", - роз’яснила вона.

Можливість вибору для людей передбачили тому, що як правило, у них залишається ділянка і логічно було б відновити будинок на ній. Втім, є міста/села, де є великі руйнування інфраструктури, тому для когось краще буде отримати сертифікат і придбати житло в іншому місці. Якщо коштів у сертифікаті буде недостатньо для придбання в місті, де людина захоче купити житло, вона зможе доплатити, щоб отримати бажане.

Шуляк також підкреслила, що громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифікату. Ключовим показником тут буде лише сума коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.

"Тобто якщо вартість квартири, зруйнованої на Чернігівщині, схожа з вартістю нового житла на Тернопільщині - людина може обрати цей регіон. Але ми бачимо, що більшість населення воліє жити в рідних містах, а тому логічно, що ми зосередимося на відбудові цих міст", - зауважила Шуляк.

Вона також підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарацій від Росії.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни, моніторити якість виконання робіт.