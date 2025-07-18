Шуляк рассказала, как коллаборационисты и россияне пытаются получить компенсацию "єВідновлення"

По ее словам, такие лица не имеют никакого шанса получить выплаты. Даже если их жилье разрушено до основания, они даже не могут подать заявление о компенсации.

"С точки зрения получения компенсации за жилье - это вопрос совсем не деликатный. Здесь однозначный ответ: такие люди ничего не будут получать от государства Украина. Ни в рамках программы "єВідновлення", ни в рамках других компенсационных механизмов", - акцентировала Шуляк.

По ее словам, соответствующие ограничения прямо прописаны в законе, который регулирует компенсационные выплаты. Лица, которые сотрудничали с оккупационными администрациями или иным образом действовали против интересов Украины, не могут даже подавать заявления.

На практике - уже отказывают

Елена Шуляк отметила, что такие случаи уже случались. Например, на Харьковщине были попытки получить компенсацию от людей, которые выехали на временно оккупированную территорию, но претендовали на возмещение за поврежденное жилье на подконтрольной территории.

"Комиссии при органах местного самоуправления, особенно в сельской местности, четко знают, где кто находится. И даже когда приходили такие заявления, комиссии их блокировали, потому что знали: человек находится на территории враждебного государства. Такие заявления просто шли в мусорку", - рассказала народный депутат.

Гражданство РФ - автоматическая дисквалификация

По словам Елены Шуляк, были и другие кейсы, например, когда владельцем жилья является гражданин рф. Даже если такая собственность является общей и доля принадлежит гражданину Украины (например, внучке), ни одно лицо не получит компенсацию.

"Независимо от того, кто именно пользовался жильем, или у кого там доля - если совладелец является гражданином России, то компенсация не предоставляется. Это принципиальная позиция", - подчеркнула она.

Кто может получить компенсацию: перечень требований

Право на компенсацию имеют исключительно граждане Украины, которые:

являются официальными владельцами поврежденного или разрушенного жилья;

не имеют судимостей за коллаборационизм, госизмену или другие преступления против государства;

не сотрудничали с оккупантами;

чье жилье внесено в Государственный реестр вещных прав.

"Даже сам механизм компенсации предусматривает проверку на судимость - подается соответствующая справка. Нас критикуют, что из-за этого процесс затягивается, но это единственный способ защитить систему от злоупотреблений", - пояснила Елена Шуляк.

Украина, отметила она, имеет право защищать себя не только на поле боя, но и в правовой плоскости. Поэтому следует четко разграничивать - помощь предоставляется тем, кто остался с Украиной, а не тем, кто работает против нее.

Кроме этого, нардеп объяснила, что гражданам могут отказывать и по другим причинам. В частности, из-за:

предоставления недостоверной информации о степени повреждения жилья;

отсутствия недвижимости в Госреестре вещных прав;

в случаях, когда речь идет о местах общего пользования, например, общие пространства в многоэтажках.

По словам Елена Шуляк, еще один довольно распространенный вариант отказа, когда сам заявитель отказывается от компенсации в ожидании запуска следующих этапов программы. Например, если разрушенное жилье расположено на временно оккупированных территориях (ВОТ).

"Правительство до сих пор не расширило еВідновлення для жилья, расположенного на ВОТ. Для этого необходимо было принять соответствующее решение в виде конкретного постановления. Запрос на запуск этого этапа программы колоссальный, но несмотря на наши многочисленные рекомендации, правительство медлит. Впрочем, надеюсь, что вскоре это может произойти, поскольку недавно с Банком развития Совета Европы было подписано соглашение о выделении 80 млн евро для запуска механизма компенсаций людям с временно оккупированных территориях", - отметила Шуляк.

Кроме этого, определенный оптимизм есть и из-за того, что дистанционно обследовать жилье отныне можно и на прифронтовых территориях. Однако, на ВОТ это пока не распространяется, отметила Елена Шуляк.