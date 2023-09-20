Шуляк объяснила, в чем важность возобновления е-декларирования и открытия реестра деклараций

Как известно, 20 сентября в Верховной раде поддержали вето президента и исправили один из наиболее резонансных законопроектов сентября - №9534, "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения".

"Электронное декларирование - один из инструментов борьбы с коррупцией, но при условии, если реестр деклараций открыт, публичен. В прошлый раз не все депутаты поддержали необходимую для этого правку, что стало для меня невероятным разочарованием. Если бы президент Владимир Зеленский не ветировал этот закон, реестры остались бы закрытыми еще на один год, а это недопустимо. Поэтому в этот раз депутаты сумели сдать этот экзамен", - сообщила она.

Закон об е-декларировании

Отметим, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Обязательное декларирование для чиновников было временно остановлено в первые недели полномасштабной войны России против Украины. Но в меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования EFF возобновление е-декларирования - один из структурных маяков со сроком выполнения в конце июля.

Кроме этого, он важен, в частности, для выполнения Украиной 7 рекомендаций на пути вступления в ЕС - уже в октябре Еврокомиссия должна предоставить отчет с оценкой выполнения Украиной этих шагов.

Ранее Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Глава государства ветировал, а также призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

Накануне, 18 сентября, антикоррупционный комитет Рады поддержал предложения президента, в частности, о мгновенном открытии деклараций.

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