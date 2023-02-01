Шуляк: парламент должен как можно быстрее принять законопроект о компенсациях за уничтоженное жилье

Народные депутаты должны отвергнуть политические амбиции и окончательно проголосовать за законопроект №7198, который поможет владельцам уничтоженного и поврежденного имущества снова иметь крышу над головой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу политической партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время телемарафона.

"Мы должны предпринять определенные действия на законодательном уровне, чтобы не ждать репараций от РФ и обеспечить людей жильем. Поэтому мы предложили законопроект №7198, который парламент принял в первом чтении еще в апреле прошлого года. Надеемся, что на ближайшем заседании народные депутаты, несмотря на свое принадлежность к разным политическим силам его окончательно примут", - сказала Шуляк.

Она также напомнила, что через "Дію" поступило уже более 320 тыс. сообщений о поврежденном и разрушенном жилье более чем на 22 млн квадратных метров. Для сравнения за год в Украине в эксплуатацию вводят чуть более 10 млн. квадратных метров жилья.

"Сегодня главная задача - обеспечить жильем людей, у которых нет ни работы, ни крыши над головой. У нас на это есть первые деньги, есть понятная система, по которой их можно распределить. Поэтому обращаюсь ко всем - надо отбросить политические амбиции и принять законопроект №7198", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ уже есть 17 млрд гривен, в основном это конфискованные средства российского Сбербанка. Кроме того, в процесс могут приобщиться международные партнеры.

"Мы уже проводили ряд встреч, рассказывали, как будет работать система предоставления компенсаций. И надеемся, что международные партнеры также помогут украинцам получить новое жилье вместо разрушенного", - подытожила Шуляк.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны, мониторить качество выполнения работ.