Шуляк: парламент має якнайшвидше ухвалити законопроект про компенсації за знищене житло

Народні депутати повинні відкинути політичні амбіції та остаточно проголосувати за законопроект №7198, який допоможе власникам знищеного та пошкодженого майна знову мати дах над головою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час телемарафону.

"Ми маємо зробити певні дії на законодавчому рівні, щоб не чекати репарацій від рф та забезпечити людей житлом. Тому ми запропонували законопроект №7198, який парламент ухвалив у першому читанні ще у квітні минулого року. Сподіваємося, що на найближчому засіданні народні депутати попри свою приналежність до різних політичних сил його остаточно ухвалять", - сказала Шуляк.

Вона також нагадала, що через "Дію" надійшло вже понад 320 тис. повідомлень про пошкоджене та зруйноване житло на понад 22 млн квадратних метрів. Для порівняння за рік в Україні в експлуатацію вводять трохи більше ніж 10 млн квадратних метрів житла.

"Сьогодні головна задача - забезпечити житлом людей, які не мають ані роботи, ані даху над головою. У нас на це є перші гроші, є зрозуміла система, за якою їх можна розподілити. Тому звертаюся до всіх - треба відкинути політичні амбіції та ухвалити законопроект №7198", - наголосила нардеп.

За її словами, у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії РФ вже є 17 млрд гривень, здебільшого це конфісковані кошти російського Сбербанку. Крім того, до процесу можуть долучитися міжнародні партнери.

"Ми вже проводили низку зустрічей, розповідали, яким чином працюватиме система надання компенсацій. І сподіваємося, що міжнародні партнери також допоможуть українцям отримати нове житло замість зруйнованого", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни, моніторити якість виконання робіт.