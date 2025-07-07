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Шуляк назвала главную проблему с программой "єВідновлення" на ВОТ

Понедельник 07 июля 2025 12:52
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Шуляк назвала главную проблему с программой "єВідновлення" на ВОТ Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Александр Мороз

Компенсации за разрушенное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях, не должны быть декларацией - это должно быть действие. Все, что нужно сейчас, - запустить уже принятую программу "єВідновлення" на ВОТ, потому что ждать международных выплат придется еще минимум несколько лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Когда могут появиться реальные выплаты

По словам Шуляк, налаживание реальных выплат из международного фонда может затянуться на годы. И вот почему:

  • Международное право работает медленно;
  • Сейчас функционирует только Международный реестр убытков - он фиксирует заявки, но не предусматривает выплат;

Сами выплаты невозможны без:

  • запуска Компенсационной комиссии, которая будет определять механизмы подсчета;
  • создания Компенсационного фонда, откуда будут осуществляться выплаты.

По словам Шуляк, до того момента фиксация убытков не означает компенсации, а лишь создает юридическую предпосылку для нее.

"Международное право, согласно которому и должен происходить такой сложный, но необходимый процесс - достаточно медленное. Сначала должны запустить Международный реестр убытков, задачей которого является именно фиксация убытков, а не выплаты за них. Среди прочего, аналогичную функцию выполняет и наш РПЗМ, куда граждане подают информационные сообщения о повреждении и разрушении жилья. То есть Международный реестр создали, но добавили туда еще далеко не все запланированные категории. Таким образом, прием заявлений только на начальной стадии. А дальше будет еще два процесса, от которых будут зависеть выплаты", - отметила она.

Нардеп пояснила, что следующим этапом станет запуск Компенсационной комиссии, которая будет разрабатывать необходимые алгоритмы для подсчета компенсаций по всем категориям, а финальным этапом, после которого начнутся первые выплаты, станет создание Компенсационного фонда, из которого они и будут происходить.

"То есть без финансирования, какое бы количество заявлений не было зарегистрировано в Международном реестре убытков, выплаты, в том числе за жилье на ВОТ, не начнутся. В этом случае они могут начаться не ранее чем через несколько лет в лучшем случае", - подчеркнула Шуляк.

Где искать реальную компенсацию, если твое жилье - на ВОТ

Более реальной возможностью получить компенсацию за жилье на ВОТ является участие в государственной программе "єВідновлення".

"Закон об этом вступил в силу еще в 2023 году, однако правительство до сих пор не приняло соответствующее решение, то есть Закон имплементирован не полностью", - пояснила Шуляк.

По ее словам, этого решения от правительства ожидают уже больше года, поскольку на законодательном уровне такая возможность существует еще с момента, когда было принято базовое законодательство по программе єВідновлення, то есть еще в 2023 году.

Именно оно дает возможность получить компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье, расположенное в том числе на временно оккупированных территориях.

"Правительству нужно как можно быстрее имплементировать эту опцию. Мы настаиваем на этом уже больше года, с момента проведения публичных консультаций, посвященных усовершенствованию программы. Тогда расширение программы на ВОТ было самым распространенным запросом от участников", - отметила Елена Шуляк.

Смогут ли переселенцы с ВОТ получить компенсацию и по программе "єВідновлення", и по заявлению в Международный реестр убытков

Парламентарий добавила, что после расширения программы еВідновлення на ВОТ, владельцы жилья, расположенного там, смогут подавать заявки и на украинскую компенсацию, и в Международный реестр убытков. Но, акцентировала она, это не означает, что получить компенсации удастся и там, и там.

Шуляк пояснила, что сейчас в форме RD4U нужно обязательно указать, получали ли уже компенсацию и сколько именно. Поэтому не исключено, что при начислении выплат из RD4U эта сумма будет вычтена. То есть эта компенсация будет дополняющая, а не еще одна равноценная. Правила по этому поводу позже будет формировать Компенсационная комиссия в Гааге.

"То есть такой вариант возможен. Это не альтернатива "єВідновлення", а дополнительный ресурс, особенно если єВідновлення" покрыло не всю стоимость Но есть нюансы по праву собственности - после получения компенсации за "єВідновлення" право на имущество должно быть прекращено. Если компенсация неполная, это может повлиять на возможность заявиться в RD4U", - отметила Шуляк.

Можно ли дважды получить компенсацию єВідновлення

Парламентарий также опровергла информацию, которая недавно распространялась СМИ, о том, что получить компенсацию еВідновлення можно дважды. Единственная возможность возможность для этого - если ваш дом или квартира дважды пострадали от последствий российской вооруженной агрессии и соответствующая комиссия это подтвердила.

"Но можно дважды подавать заявки. Например, если ваша первая заявка была отклонена или вы хотите подать новую. Или если изменились обстоятельства вашей заявки и так далее", - резюмировала Елена Шуляк.

РФ разрушила не менее 60 млн м² жилья в Украине

Ранее в Верховной Раде озвучили главные цифры, отражающие текущее состояние жилищной сферы в Украине. В частности, по словам Шуляка, в результате российского вторжения разрушено 60 млн кв. метров жилья в Украине, на его восстановление требуется не менее 86 млрд долларов.

Напомним, в Украине уже более двух лет действует программа "єВідновлення". Украинцы имеют право на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы.

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Елена Шуляк Слуга народа
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