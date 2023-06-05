Шуляк настаивает на принятии прозрачных процедур размещения МАФов и парковок в городах

Комитет Верховной рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект №9233, направленный на повышение прозрачности процедуры размещения киосков и парковок в украинских городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета и главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Процедура размещения киосков парковок в украинских городах может стать открытой: с общественными обсуждениями и прозрачными электронными конкурсами. Соответствующий законопроект №9233 о повышении эффективности привлечения хозяйствующих субъектов в сфере благоустройства и градостроительной деятельности наш комитет рекомендовал для рассмотрения в парламенте", - рассказала нардеп.

Инициаторы законопроекта предлагают устанавливать МАФ только по результатам проведения электронного аукциона, а права на размещение предоставлять через электронную торговую систему, как это происходит в сфере аренды государственного и коммунального имущества. Это позволит предпринимателям честно и прозрачно получить право на размещение временных сооружений, а местным бюджетам увеличить поступления, ведь победитель конкурса предлагает высокую цену.

Кроме того, по словам Шуляка, на сегодняшнем заседании комитета депутаты поддержали законопроект №7029 об упрощении управления многоквартирными домами, благодаря которому появится возможность проведения собрания полностью или частично в режиме видеоконференции, а также онлайн-голосование с помощью квалифицированной электронной подписи.

"Также во время заседания комитета: создали рабочую группу по доработке и подготовке ко второму чтению законопроекта №6458 об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда; создали подкомитеты по вопросам сотрудничества территориальных общин и регионов и по цифровизации", - констатировала Шуляк.