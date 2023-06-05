Шуляк наполягає на ухваленні прозорих процедур розміщення МАФів та парковок в містах

Комітет Верховної ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав законопроект №9233, спрямований на підвищення прозорості процедури розміщення кіосків та парковок в українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету та голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Процедура розміщення кіосків парковок в українських містах може стати відкритою: з громадськими обговореннями та прозорими електронними конкурсами. Відповідний законопроект №9233 щодо підвищення ефективності залучення суб’єктів господарювання у сфері благоустрою та містобудівної діяльності наш комітет рекомендував для розгляду у парламенті", - розповіла нардеп.

Ініціатори законопроекту пропонують встановлювати МАФи лише за результатами проведення електронного аукціону, а права на розміщення надавати через електронну торгову систему, як це відбувається у сфері оренди державного і комунального майна. Це дозволить підприємцям чесно та прозоро отримати право на розміщення тимчасових споруд, а місцевим бюджетам збільшити надходження, адже переможець конкурсу пропонує найвищу ціну.

Крім того, за словами Шуляк, на сьогоднішньому засіданні комітету депутати підтримали законопроект №7029 щодо спрощення управління багатоквартирними будинками, завдяки якому з'явиться можливість проведення зборів повністю або частково в режимі відеоконференції, а також онлайн-голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

"Також під час засідання комітету: створили робочу групу з доопрацювання та підготовки до другого читання законопроекту №6458 про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду; створили підкомітети з питань співробітництва територіальних громад та регіонів та з питань цифровізації", - констатувала Шуляк.