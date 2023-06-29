Шуляк отметила необходимость улучшения психологической помощи в условиях войны

В Верховной раде зарегистрировали два законопроекта, касающиеся охраны психического здоровья и психологической помощи (№9433) и усиление наказания за оказание психологической помощи без должного образования (9434).

"В условиях войны вопрос регулирования работы психологов и оказания качественной помощи крайне важен и актуален для нас. Именно эти законопроекты определяют основу, базу для дальнейших наработок и законодательных изменений в этой области. Это лишь первые, но очень важные шаги. Ведь это касается не только поддержки наших военных, но и каждого человека, который пострадал во время войны. Мы должны заботиться о психологическом здоровье нашего общества, это залог процветания и развития государства в будущем", - заявила Шуляк.

Так, законопроект №9433 определяет на законодательном уровне термин "психическое здоровье" и направления его охраны, определяет виды (формы предоставления) психологической помощи; требования к специалистам, имеющим право ее предоставлять; заказчиков и предоставлятелей соответствующих услуг.

"В документе говорится, что психологическое консультирование и психотерапию имеют право осуществлять психологи, которые являются специалистами с высшим немедицинским образованием при условии прохождения ими дополнительного обучения по стандартам и программам международных организаций и сообществ за рубежом или в Украине, что будет подтверждаться соответствующим сертификатом. Список таких организаций будет определяться Кабинетом министров Украины", - добавляет она.

Также устанавливается четкий запрет оказывать психологическую помощь без соблюдения установленных законодательством требований, а также запрет на распространение недостоверной информации или утверждения о наличии права оказывать психологическую помощь или о наличии медицинского образования или конкретной врачебной специальности. Также "целителям" запрещается предоставлять услуги лицам с психическими и поведенческими нарушениями или помощь в сфере психического здоровья.

Второй законопроект №9434 четко устанавливает административную ответственность за предоставление психологической помощи людьми, не имеющими такого права и за распространение недостоверной информации о наличии у человека медицинского образования или врачебной специальности, права оказывать психологическую помощь.

"Отныне горе-психологам будет угрожать не только хейт в соцсетях! Если они просто будут "работать", не имея такого права, то понесут административную ответственность. Если же "терапия" привела к тяжелым последствиям для пациента, это уже повод для уголовного дела", - пояснила Шуляк.