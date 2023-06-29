Шуляк наголосила на необхідності покращення психологічної допомоги в умовах війни

У Верховній раді зареєстрували два законопроекти, які стосуються охорони психічного здоров’я та психологічної допомоги (№9433) та посилення покарання за надання психологічної допомоги без належної освіти (9434).

"В умовах війни питання регулювання роботи психологів і надання якісної допомоги вкрай важливе та актуальне для нас. Саме ці законопроекти визначають основу, базу для подальших напрацювань і законодавчих змін у цій галузі. Це лише перші, але дуже важливі кроки. Адже це стосується не лише підтримки наших військових, але й кожної людини, яка постраждала під час війни. Ми маємо піклуватись про психологічне здоров’я нашого суспільства, це запорука процвітання та розвитку держави у майбутньому", - заявила Шуляк.

Так, законопроект №9433 визначає на законодавчому рівні термін «психічне здоров’я» та напрями його охорони, визначає види (форми надання) психологічної допомоги; вимоги до спеціалістів, які мають право її надавати; замовників та надавачів відповідних послуг тощо.

"У документі йдеться про те, що психологічне консультування та психотерапію мають право здійснювати психологи, які є спеціалістами з вищою немедичною освітою за умови проходження ними додаткового навчання за стандартами та програмами міжнародних організацій і спільнот за кордоном чи в Україні, що буде підтверджуватися відповідним сертифікатом. Перелік таких організації буде визначатися Кабінетом міністрів України", - додає вона.

Також встановлюється чітка заборона надавати психологічну допомогу без дотримання встановлених законодавством вимог, а також заборона поширювати недостовірну інформацію або твердження про наявність права надавати психологічну допомогу або про наявність медичної освіти чи конкретної лікарської спеціальності. Також "цілителям" забороняється надавати послуги особам з психічними та поведінковими розладами або допомогу в сфері психічного здоров’я.

Другий законопроект №9434 чітко встановлює адміністративну відповідальність за надання психологічної допомоги людьми, які не мають такого права та за поширення недостовірної інформації про наявність у людини медичної освіти або лікарської спеціальності, права надавати психологічну допомогу.

"Відтепер горе-психологам загрожуватиме не лише хейт в соцмережах! Якщо вони просто "працюватимуть", не маючи такого права, то понесуть адміністративну відповідальність. Якщо ж "терапія" спричинила тяжкі наслідки для пацієнта, це вже привід для кримінальної справи", - пояснила Шуляк.