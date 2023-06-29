Шуляк: ядерный терроризм РФ должен быть остановлен

Верховная рада обратилась к ООН, МАГАТЭ, ЕС, ОБСЕ, НАТО, СЕ и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по предотвращению ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействию ядерному шантажу Российской Федерации, государству - ядерному террористу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"4 марта 2022 года оккупационные войска российской федерации захватили крупнейшую в Европе атомную электростанцию - Запорожскую АЭС и с тех пор регулярно прибегают к провокационным действиям. После подрыва оккупантами Каховской ГЭС ни у кого не возникает сомнений, что Россия может прибегнуть к очередному преступлению, на этот раз ядерного", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, действия преступных действий оккупантов на захваченной атомной станции повлечет за собой разрушительные последствия не только для Украины, ее населения и окружающей среды, но и для всего европейского континента.

"Ядерная угроза - не локальная проблема. В случае преступных действий со стороны РФ в зоне поражения могут оказаться не только украинские земли, но и территории далеко за ее пределами, что повлияет на экологию и благосостояние граждан Черноморского региона и всей Европы. И последствия вероятной аварии в центре Европы почувствует не одно поколение человечества", - отметила глава партии.

Шуляк отметила, что международное сообщество должно предпринять решительные и действенные шаги, чтобы остановить ядерный терроризм не только Украины, но и всего мира.

"Международные партнеры не должны игнорировать призывы по поводу террористических намерений РФ, поскольку это может стать сигналом безнаказанности для страны-агрессора. Ядерный терроризм должен быть остановлен раз и навсегда", - констатировала Шуляк.