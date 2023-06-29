Шуляк: ядерний тероризм РФ має бути зупинений

Верховна рада звернулася до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, НАТО, РЄ та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Російської Федерації, держави - ядерного терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"4 березня 2022 року окупаційні війська російської федерації захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію - Запорізьку АЕС і з того часу регулярно вдаються до провокативних дій. Після підриву окупантами Каховської ГЕС ні у кого не виникає сумнівів, що рф може вдатися до чергового злочину, цього разу ядерного", - зазначила Олена Шуляк.

За її словами, дії злочинні дії окупантів на захопленій атомній станції спричинити руйнівні наслідки не лише для України, її населення та довкілля, але й для всього європейського континенту.

"Ядерна загроза - не локальна проблема. У разі злочинних дій з боку РФ у зоні ураження можуть опинитися не тільки українські землі, а й території далеко поза її межами, що вплине на екологію та добробут громадян Чорноморського регіону та всієї Європи. І наслідки ймовірної аварії в центрі Європи відчує не одне покоління людства", - відзначила очільниця партії.

Шуляк зазначила, що міжнародна спільнота має вдатися до рішучих та дієвих кроків, аби зупинити ядерний тероризм не лише України, а й всього світу.

"Міжнародні партнери не мають ігнорувати заклики щодо терористичних намірів РФ, оскільки це може стати сигналом безкарності для країни-агресора. Ядерний тероризм має бути зупинений раз і назавжди", - констатувала Шуляк.