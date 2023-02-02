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Ищут слабые места. РФ увеличила число атак на направлении Сватово-Кременная, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска готовятся к новому наступлению в Луганской области. Враг в попытке найти слабые места в обороне ВСУ увеличил количество обстрелов и атак на направлении Сватово-Кременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что ситуация в Луганской области остается тяжелой, но полностью контролируемой. Враг начал анализировать и пытаться искать слабые места в обороне ВСУ.

"Увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество атак на Сватово-Кременном направлении. Ну и ждем в феврале окончания на разных базах подготовки двухмесячной уже тех оккупантов, которых понабирали недавно по всей России. Как раз где-то две-три недели на то, чтобы они закончили учения и пару недель на то, чтобы их перебросить в Луганскую область", - сказал Гайдай.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Также мы писали, что в НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению.

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