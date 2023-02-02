Шукають слабкі місця. РФ збільшила кількість атак на напрямі Сватово-Кремінна, - Гайдай

Російські війська готуються до нового наступу на в Луганській області. Ворог у спробі знайти слабкі місця в обороні ЗСУ збільшив кількість обстрілів та атак на напрямі Сватово-Кремінна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Він зазначив, що ситуація у Луганській області залишається важкою, але повністю контрольованою. Ворог почав аналізувати та намагатися шукати слабкі місця в обороні ЗСУ.
"Збільшилася кількість обстрілів, збільшилася кількість атак на Сватово-Кремінному напрямку. Ну і чекаємо в лютому закінчення на різних базах підготовки двомісячної вже тих окупантів, яких набрали нещодавно по всій Росії. Якраз десь два-три тижні на те, щоб вони закінчили навчання та кілька тижнів на те, щоб їх перекинути в Луганську область", - сказав Гайдай.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що війська Росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.
Також ми писали, що в НАТО не вбачають жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, спостерігається підготовка Росії до наступу.
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