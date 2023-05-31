Ищут партизан. В Мелитополе оккупанты продолжают похищать гражданских, - мэр

"В Мелитополе новая волна террора - продолжаются похищения гражданских. Оккупанты как огня боятся сопротивления на ТОТ, поэтому все больше "пробивают дно", ища террористов и партизан среди гражданских жителей", - написал Федоров.

По его словам, только в мае захватчики забрали до сих пор удерживают по меньшей мере десять мирных жителей Мелитополя, среди которых и журналистка Ирина Левченко вместе с мужем Александром.

"Похищение гражданских, их содержание незаконными силовыми структурами, пытки, чтобы заставить признаться в несуществующих преступлениях, депортация - за эти преступления Россия должна отвечать перед международным сообществом", - подчеркнул мэр города.

Ситуация в Запорожской области

Часть населённых пунктов Запорожской области находятся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские оккупанты на захваченных территориях постоянно терроризируют местное население.

Недавно россияне направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом, они планируют побороть украинское подполье в регионе.

Также на временно оккупированные территории региона прибыли представители российской ФСБ, которые начали активно обыскивать частные дома местных жителей.

К тому же в Запорожской области недавно было зафиксировано присутствие оккупантов из личных отрядов лидера Чечни Рамзана Кадырова. "Кадыровцы" начали грабить офисы и магазины, владельцы которых выехали на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, оккупанты в Запорожской области пытаются завербовать мужчин в свое войско и отправить на войну против Украины. Для этого используют разные методы.

Ранее россияне объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

Также оккупанты из воды строят линии обороны в захваченной части региона. Россияне специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники во время контрнаступления.