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Житель Львова призывал разделить Украину. Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 17:32
Житель Львова призывал разделить Украину. Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы Фото: Офис генерального прокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Львова в социальных сетях призвал разделить Украину и создать "новое государство". Мужчину задержали и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

В своих публикациях мужчина распространял материалы с призывами о прекращении существования Украины. Он также призвал создать на части ее территории новое государство -"Федеративную Республику Украина".

"Также он размещал материалы, где отрицательно высказывался и унижал жителей западных областей, жителей сельской местности и евреев", - говорится в сообщении.

Мужчину обвинили в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства;
  • Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Он был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что двое жителей Горловки (Донецкая область) вступили в ряды "ДНР" и решили воевать против ВСУ на Донбассе. Их обвинили в терроризме и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Суд вынес приговор коллаборанту, корректировавшему российские удары по школам Николаева. Следующие 8 лет предатель проведет за решеткой.

Две жительницы Херсонской области участвовали в проведении "референдума" во время оккупации РФ. Их задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.

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