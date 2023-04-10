Житель Львова призывал разделить Украину. Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы
Житель Львова в социальных сетях призвал разделить Украину и создать "новое государство". Мужчину задержали и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
В своих публикациях мужчина распространял материалы с призывами о прекращении существования Украины. Он также призвал создать на части ее территории новое государство -"Федеративную Республику Украина".
"Также он размещал материалы, где отрицательно высказывался и унижал жителей западных областей, жителей сельской местности и евреев", - говорится в сообщении.
Мужчину обвинили в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:
- Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства;
- Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
Он был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
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