Житель Львова призывал разделить Украину. Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Житель Львова в социальных сетях призвал разделить Украину и создать "новое государство". Мужчину задержали и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

В своих публикациях мужчина распространял материалы с призывами о прекращении существования Украины. Он также призвал создать на части ее территории новое государство -"Федеративную Республику Украина".

"Также он размещал материалы, где отрицательно высказывался и унижал жителей западных областей, жителей сельской местности и евреев", - говорится в сообщении.

Мужчину обвинили в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства;

Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Он был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.