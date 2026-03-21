Искали ядерные тайны? В Шотландии арестовали двух человек возле субмарин Trident

В Шотландии полиция задержала двух человек, которые пытались попасть на территорию стратегической военно-морской базы Фаслейн (HMNB Clyde). Этот объект является ключевым элементом национальной безопасности Великобритании, ведь именно здесь базируются атомные подводные лодки, оснащенные ядерными ракетами Trident.

Инцидент произошел в четверг, 19 марта 2026 года. Попытка проникновения на режимный объектвызвала немедленную реакцию сил безопасности и полиции Шотландии.

Детали инцидента

По официальным данным правоохранительных органов, сообщение о попытке двух человек незаконно попасть на территорию базы поступило около 17:00 в четверг. Несмотря на усилия злоумышленников, система охраны сработала эффективно - попасть внутрь объекта им не удалось.

Что известно о задержанных:

Мужчина: 34 года. По данным информационного агентства PA, задержанный является гражданином Ирана.

Женщина: 31 год.

Оба человека были арестованы непосредственно на месте происшествия.

Реакция Королевского флота и полиции

Представители Королевского военно-морского флота Великобритании подтвердили факт инцидента, отметив безуспешность попытки злоумышленников.

"Полиция Шотландии арестовала двух человек, которые безуспешно пытались попасть на военно-морскую базу Клайд в четверг, 19 марта. Поскольку сейчас идет следствие, мы не будем предоставлять дополнительных комментариев", - заявил представитель флота.

Полиция Шотландии также подтвердила проведение расследования. Сейчас выясняются мотивы задержанных и обстоятельства, при которых они пытались обойти систему контроля на одном из самых охраняемых объектов страны.

База Фаслейн (Клайд) имеет стратегическое значение, поскольку является домом для британских средств ядерного сдерживания. Любые инциденты на таких объектах рассматриваются как угроза национальной безопасности, особенно в условиях напряженной геополитической ситуации. Тот факт, что один из задержанных является иностранным гражданином, придает делу особый вес, хотя официальных обвинений в шпионаже пока не выдвинуто.