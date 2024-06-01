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Байден: ХАМАС больше не представляет большой угрозы для Израиля

Суббота 01 июня 2024 03:45
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Байден: ХАМАС больше не представляет большой угрозы для Израиля Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Израиль значительно снизил военный потенциал ХАМАСа, и боевики больше не представляют серьезной угрозы для Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Байден сказал об этом, очерчивая новое трехэтапное предложение о прекращении огня, которое Израиль предложил ХАМАСу.

"Народ Израиля должен знать, что он может сделать это предложение без дальнейшего риска для собственной безопасности, потому что они опустошили силы ХАМАС в течение последних восьми месяцев. На данный момент ХАМАС больше не в состоянии осуществить подобное 7 октября", - сказал Байден.

Первый этап трехфазного соглашения продлится шесть недель и будет включать полное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов в Секторе Газа, обмен ряда израильских заложников на палестинских пленных и возвращение тел израильтян, убитых ХАМАС, сказал Байден.

Палестинским гражданским лицам также будет позволено вернуться в свои дома через анклав, а гуманитарная помощь увеличится: 600 грузовиков ежедневно будут перевозить помощь в Газу, сказал он. Также будут обеспечены сотни тысяч временных приютов.

"Все это и многое другое начнется немедленно", - сказал Байден. После завершения боевых действий США будут работать с партнерами по восстановлению домов, школ и больниц в Газе, добавил он.

Реакция Израиля

В заявлении после выступления Байдена офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что на столе есть соглашение с ХАМАС, но Израиль, по всей видимости, считает возможным продолжение военной операции в Газе.

Это предложение "позволит Израилю продолжать войну, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС", говорится в заявлении. "Фактическое предложение, выдвинутое Израилем, включая условный переход от одного этапа к следующему, позволяет Израилю поддерживать эти принципы", – цитирует текст заявления Politico.

Ранее Байден раскрыл детали израильского мирного плана.

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