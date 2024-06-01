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Нетаньяху о мирном плане по Газе: сначала уничтожение ХАМАС, затем прекращение огня

Израиль, Суббота 01 июня 2024 17:22
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Нетаньяху о мирном плане по Газе: сначала уничтожение ХАМАС, затем прекращение огня Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль не согласится на прекращение огня в Секторе Газа до тех пор, пока не будет уничтожена террористическая группировка ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Условия Израиля для прекращения войны не изменились: уничтожение военных и руководящих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, что Газа больше не представляет угрозы Израилю", - написал Нетаньяху в Twitter.

Такое заявление Нетаньяху сделал после того, как президент США Джо Байден публично рассказал о предложенном Израилем плане прекращения войны в Секторе Газа, предусматривающем полное прекращение огня и вывод израильских войск из анклава.

"Согласно предложению, Израиль будет продолжать настаивать на соблюдении этих условий (речь об уничтожении ХАМАС - ред.) до установления постоянного прекращения огня. Мнение о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, неприемлемо", - подчеркнул израильский премьер.

Война Израиля с ХАМАС

В октябре прошлого года боевики ХАМАС напали на израильские населенные пункты с территории Сектора Газа. В ответ Израиль начал масштабную наземную и воздушную кампанию против боевиков на территории Сектора Газа.

В настоящее время под контролем армии Израиля находится почти вся территория Сектора Газа, а второй по величине город Рафах - в осаде.

В пятницу, 31 мая, американский президент выступил с обращением, в котором рассказал, что Израиль предложил трехэтапный план завершения войны. На первом же этапе, который должен занять 6 недель, Израиль готов прекратить боевые действия и вывести свои войска из Сектора Газа.

Байден призвал обе стороны согласиться на этот план, а также подчеркнул, что ХАМАС уже не представляет большой угрозы Израилю.

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Израиль ХАМАС Сектор Газа Нетаньяху
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