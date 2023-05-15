Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел призвал партнеров ускорить поставки оружия для контрнаступления. Он подчеркнул, что поставки должны быть совершены до конца весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Копенгагенского саммита демократии.

"Украина имеет шанс начать летом существенное контрнаступление, и "окно" сужается. Чем позже помощь поступит, тем менее полезной она будет... Для того, чтобы использовать это временное окно, которое еще есть, мы должны были бы обеспечить Украину всем необходимым - техникой и боеприпасами - еще весной", - заявил Павел.

Он подчеркнул, что осенью погодные условия не будут способствовать успешному контрнаступлению украинских военных.

В то же время чешский лидер подчеркнул, что в Центральной и Восточной Европе есть возможности увеличить производство. В этом контексте он отметил возможный дефицит силы, подчеркнув, что Украина готова ее предоставить.

Еще одной проблемой, по его словам, является дефицит финансирования, но некоторые государства готовы это обеспечить.

"Речь идет о лучшей координации: собрать все и начать производить очень быстро и гибко", - сказал Павел

Он также добавил, что у ряда третьих стран за пределами Европы на складах есть значительные запасы вооружения советских образцов, которые могли бы быть переданы Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

При этом Зеленский говорил, что контрнаступление начнется, как только Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.

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