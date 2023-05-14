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Зеленский о контрнаступлении: верим в успех, мы мотивированы и почти готовы

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Берлин, Воскресенье 14 мая 2023 15:42
Зеленский о контрнаступлении: верим в успех, мы мотивированы и почти готовы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением. Силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Глава государства отметил, что верит в успех предстоящего контрнаступления.

"Верим в успех, правда на нашей стороне. Поддержка на нашей стороне. Мы мотивированы. И мне кажется, мы почти готовы к этому успеху", - заявил президент.

Зеленский добавил, что существует риск ослабления поддержки со стороны некоторых государств в случае недостаточного успеха на поле.

"Есть риск того, если наступательные действия будут не очень удачными, будет уменьшаться поддержка. Есть некоторые государства, которые думают об этом, но они не были очень активны в поддержке Украины", - сказал он.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление. По его мнению, потом будет крайне тяжело сохранить значительный уровень помощи.

Как сообщалось, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с первым изначально полномасштабной войной официальным визитом в Германии. Все детали поездки - читайте в материале РБК-Украина.

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