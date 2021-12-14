Штурмом мігрантів на кордоні керував білоруський генерал, - польські спецслужби
Польські спецслужби впевнені, що штурмом на білорусько-польському кордоні керували з Білорусі. Головним координатором вважають генерал-майора, заступника голови прикордонної служби Білорусі Романа Подлинева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера міністра-координатора польських спецслужб Яна Жарина.
"Генерал-майор, заступник голови прикордонної служби Білорусі Роман Подлінев координував напад мігрантів на польський кордон, який стався 16 листопада в пункті пропуску Кузня-Брузгі", - написав він.
При цьому спікер міністра уточнив, що це ще один доказ того, "наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені в гібридну операцію проти ЄС".
Gen. mjr. Roman Podliniew, zastępca szefa białoruskich pograniczników, nadzorował atak na granicę Polski, który miał miejsce 16 listopada w Bruzgach.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021
Kolejny dowód na to, jak głęboko służby białoruskie angażują się w prowadzoną przeciwko UE operację hybrydową. pic.twitter.com/M88MkpQGsT
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявляв, що під час атаки мігрантів на кордон Польщі в листопаді був присутній високопоставлений Білоруський генерал. Тоді іноземці штурмували кордон на переході Кузня-Брузгі.
Нагадаємо, 13 Грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння в силовиків і пошкодили п'ять поліцейських автомобілів.