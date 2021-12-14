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Штурмом мігрантів на кордоні керував білоруський генерал, - польські спецслужби

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Польща, Вівторок 14 грудня 2021 16:17
Штурмом мігрантів на кордоні керував білоруський генерал, - польські спецслужби Фото: штурмом мігрантів на кордоні керував Білоруський генерал (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Польські спецслужби впевнені, що штурмом на білорусько-польському кордоні керували з Білорусі. Головним координатором вважають генерал-майора, заступника голови прикордонної служби Білорусі Романа Подлинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера міністра-координатора польських спецслужб Яна Жарина.

"Генерал-майор, заступник голови прикордонної служби Білорусі Роман Подлінев координував напад мігрантів на польський кордон, який стався 16 листопада в пункті пропуску Кузня-Брузгі", - написав він.

При цьому спікер міністра уточнив, що це ще один доказ того, "наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені в гібридну операцію проти ЄС".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявляв, що під час атаки мігрантів на кордон Польщі в листопаді був присутній високопоставлений Білоруський генерал. Тоді іноземці штурмували кордон на переході Кузня-Брузгі.

Нагадаємо, 13 Грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння в силовиків і пошкодили п'ять поліцейських автомобілів.

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