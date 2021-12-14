Під час штурму польського кордону був присутній білоруський генерал, - спецслужби Польщі

Прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін розповів, що під час атаки мігрантів на кордон Польщі у листопаді був присутній високопоставлений білоруський генерал. Тоді іноземці штурмували кордон на переході Кузниця-Брузгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

"Це була людина, яка своєю поведінкою привернула увагу наших солдатів і прикордонників. Вона виглядала як людина, спрямована туди для якихось заходів щодо нагляду та контролю. Яка, здавалося, "тримала руку на пульсі" у зв'язку з тим, що відбувається на цій ділянці нашого кордону", - зазначив Жарін.

За його словами, генерала упізнали на кордоні під час штурму 16 листопада. То був генерал-майор Роман Подліньов, заступник начальника білоруської прикордонної служби.

"На наш погляд, присутність такого високопосадовця під час атак на польський кордон показує масштаби причетності білоруських служб до цих дій. Це ясно показує, що йдеться про гібридну операцію", - наголосив Жарін.