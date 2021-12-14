Атака на кордон Польщі: мігранти пошкодили поліцейські автомобілі
13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння у силовиків та пошкодили п'ять поліцейських автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польської поліції у Twitter.
Інцидент стався приблизно о 20:00 у понеділок в районі Вульки Тереховської. Кордон охороняли десятки поліцейських з різних міст Польщі. Вони намагалися стримати мігрантів, які атакували їх камінням.
"У польських поліцейських було кинуто каміння, на щастя, ніхто з офіцерів не постраждав. Внаслідок цього нападу ми маємо п'ять автомобілів, пошкоджених кам'яними ударами", - сказав прес-секретар Підляської поліції Томаш Крупа.
Policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia granicy w rejonie Wólki Terechowskiej. W stronę naszych funkcjonariuszy rzucane były kamienie. Funkcjonariusze @PolskaPolicja nie odnieśli obrażeń, uszkodzonych zostało kilka samochodów. pic.twitter.com/TolySFbZpd— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 14, 2021
Також, за даними прикордонної служби Польщі у Twitter, за добу 80 мігрантів намагалися перейти кордон ЄС із Білорусі.
"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемші, група з 20 осіб насильно форсувала кордон", - йдеться у повідомленні.
Minionej doby tj.13.12 granicępróbowało przekroczyć 80 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 14, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granicę.#NaStraży pic.twitter.com/UK8LIUL7Oa
Нагадаємо, 12 грудня у Польщі зареєстрували нові спроби прориву кордону з боку Білорусі. 60 мігрантів намагалися потрапити на територію ЄС біля ділянки, що охороняється в Мельнику.