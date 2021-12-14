ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Атака на кордон Польщі: мігранти пошкодили поліцейські автомобілі

Новость на русском →
Польща, Вівторок 14 грудня 2021 11:02
Атака на кордон Польщі: мігранти пошкодили поліцейські автомобілі Фото: мігранти атакували кордон Польщі та пошкодили авто поліції (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння у силовиків та пошкодили п'ять поліцейських автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польської поліції у Twitter.

Інцидент стався приблизно о 20:00 у понеділок в районі Вульки Тереховської. Кордон охороняли десятки поліцейських з різних міст Польщі. Вони намагалися стримати мігрантів, які атакували їх камінням.

"У польських поліцейських було кинуто каміння, на щастя, ніхто з офіцерів не постраждав. Внаслідок цього нападу ми маємо п'ять автомобілів, пошкоджених кам'яними ударами", - сказав прес-секретар Підляської поліції Томаш Крупа.

Також, за даними прикордонної служби Польщі у Twitter, за добу 80 мігрантів намагалися перейти кордон ЄС із Білорусі.

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемші, група з 20 осіб насильно форсувала кордон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня у Польщі зареєстрували нові спроби прориву кордону з боку Білорусі. 60 мігрантів намагалися потрапити на територію ЄС біля ділянки, що охороняється в Мельнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом