Штурмом мигрантов на границе руководил белорусский генерал, - польские спецслужбы

Польские спецслужбы уверены, что штурмом на белорусско-польской границе руководили из Беларуси. Главным координатором считают генерал-майора, заместителя председателя Пограничной службы Беларуси Романа Подлинева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министра-координатора польских спецслужб Яна Жарина.

При этом спикер министра уточнил, что это еще одно доказательство того, "насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС".

"Генерал-майор, заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев координировал нападение мигрантов на польскую границу, которое произошло 16 ноября в пункте пропуска Кузница-Брузги", - написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявлял, что во время атаки мигрантов на границу Польши в ноябре присутствовал высокопоставленный белорусский генерал. Тогда иностранцы штурмовали границу на переходе Кузница-Брузги.

Напомним, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.