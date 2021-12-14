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Штурмом мигрантов на границе руководил белорусский генерал, - польские спецслужбы

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Польша, Вторник 14 декабря 2021 16:17
Штурмом мигрантов на границе руководил белорусский генерал, - польские спецслужбы Фото: штурмом мигрантов на границе руководил белорусский генерал (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Польские спецслужбы уверены, что штурмом на белорусско-польской границе руководили из Беларуси. Главным координатором считают генерал-майора, заместителя председателя Пограничной службы Беларуси Романа Подлинева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министра-координатора польских спецслужб Яна Жарина.

"Генерал-майор, заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев координировал нападение мигрантов на польскую границу, которое произошло 16 ноября в пункте пропуска Кузница-Брузги", - написал он.

При этом спикер министра уточнил, что это еще одно доказательство того, "насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС".

Напомним, ранее мы сообщали, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявлял, что во время атаки мигрантов на границу Польши в ноябре присутствовал высокопоставленный белорусский генерал. Тогда иностранцы штурмовали границу на переходе Кузница-Брузги.

Напомним, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.

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