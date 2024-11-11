Штурмы врага каждые 10-15 минут. В ВСУ рассказали о ситуации в Курской области

Он отметил, что сейчас в Курской области сосредоточено 45-50 тысяч российских оккупантов. Среди них бригады морской пехоты, в том числе 155 Тихоокеанского флота и 810 Черноморского флота, десантная дивизия, подразделения батальона спецназа, штурмовые батальоны, мотопехотные.

По словам Мысника, цель россиян состоит в том, чтобы выбить украинских защитников, поэтому бои чрезвычайно интенсивные даже несмотря на большие потери врага.

Спикер ОТГ уточнил, что россияне пытаются атаковать украинских защитников при помощи техники, а потом, когда такую технику уничтожают ВСУ, используют малые пехотные группы.

"Мы фиксируем, что бывает 10–15 минут интервал между тем, как штурмовые группы выдвигаются", - отметил он.