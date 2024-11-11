Штурмы врага каждые 10-15 минут. В ВСУ рассказали о ситуации в Курской области

Российские оккупанты продолжают попытки вытеснить украинских защитников из Курской области. Иногда их штурмы бывают каждые 10-15 минут.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире "Суспільне" заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.
Он отметил, что сейчас в Курской области сосредоточено 45-50 тысяч российских оккупантов. Среди них бригады морской пехоты, в том числе 155 Тихоокеанского флота и 810 Черноморского флота, десантная дивизия, подразделения батальона спецназа, штурмовые батальоны, мотопехотные.
По словам Мысника, цель россиян состоит в том, чтобы выбить украинских защитников, поэтому бои чрезвычайно интенсивные даже несмотря на большие потери врага.
Спикер ОТГ уточнил, что россияне пытаются атаковать украинских защитников при помощи техники, а потом, когда такую технику уничтожают ВСУ, используют малые пехотные группы.
"Мы фиксируем, что бывает 10–15 минут интервал между тем, как штурмовые группы выдвигаются", - отметил он.
Стоит заметить, что в Курской области в попытках выбить украинских защитников Россия использует не только своих солдат, но и северокорейских.
Согласно последним данным президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области заметили уже 11 тысяч военных КНДР.
При этом, как отмечал министр обороны Украины Рустем Умеров, северокорейские солдаты уже участвовали в боях с украинскими защитниками.
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