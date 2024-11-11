Штурми ворога кожні 10-15 хвилин. У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області

Російські окупанти продовжують спроби витіснити українських захисників із Курської області. Іноді їхні штурми бувають кожні 10-15 хвилин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі "Суспільне" заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.
Він зазначив, що зараз у Курській області зосереджено 45-50 тисяч російських окупантів. Серед них бригади морської піхоти, зокрема 155 Тихоокеанського флоту та 810 Чорноморського флоту, десантна дивізія, підрозділи батальйону спецназу, штурмові батальйони.
За словами Мисника, мета росіян полягає в тому, щоб вибити українських захисників, тому бої надзвичайно інтенсивні навіть попри великі втрати ворога.
Спікер ОТУ уточнив, що росіяни намагаються атакувати українських захисників за допомогою техніки, а потім, коли таку техніку знищують ЗСУ, використовують малі піхотні групи.
"Ми фіксуємо, що буває 10-15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються", - зазначив він.
Варто зауважити, що у Курській області у спробах вибити українських захисників Росія використовує не лише своїх солдатів, а й північнокорейських.
Згідно з останніми даними президента України Володимира Зеленського, у Курській області помітили вже 11 тисяч військових КНДР.
При цьому, як зазначав міністр оборони України Рустем Умєров, північнокорейські солдати вже брали участь у боях з українськими захисниками.
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