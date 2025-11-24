Штурм и плен врага. ССО показали эффектные кадры боевой операции под Покровском

"Покровское направление, операторы 3 полка Сил специальных операций провели успешный налет, уничтожили и пленили противника, эвакуировали раненых военнослужащих смежного подразделения", - отметили в ССО.

Сообщается, что группа 3 полка ССО получила задачу - провести налет на противника, который делал невозможным эвакуацию раненых пехотинцев, которые были заблокированы на своей позиции.

Используя благоприятные погодные условия, операторы отряда SWORD GROUP зашли в зону боевого столкновения и уничтожили двух солдат противника, еще один решил сдаться в плен. Пленному оказали медицинскую помощь и эвакуировали.

"Благодаря удачным действиям наших воинов позиция смежников была разблокирована. Таким образом, трех раненых пехотинцев эвакуировали с помощью наземного дрона, которые сейчас регулярно применяются операторами ССО во время выполнения задач", - добавили в ССО.