Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)

На Покровском фронте только за один день украинские бойцы разгромили 4 взвода россиян во время штурма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бригады Нацгвардии "Спартан".
Так, бойцы бригады "Спартан", "Птицы Мадьяра" и смежные подразделения успешно отбили штурм российских оккупантов на Покровском направлении фронта.
По сообщению самой бригады Нацгвардии "Спартан" от 31 января, противник бросил в атаку около 90 штурмовиков.
"Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах", - говорится в сообщении.
Атаку украинские подразделения отражали совместно, и в результате наступление врага было полностью остановлено. Таким образом, за сутки почти четыре взвода российских войск были уничтожены.
В частности, подразделения ВСУ ликвидировали 80 штурмовиков противника, ранили двух и взяли в плен еще двух. Также уничтожено 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей врага.
Бойцы подчеркивают, что совместные действия, четкая координация и опыт позволили не только остановить штурм, но и нанести врагу значительные потери.
Напомним, сегодня в 7 корпусе ДШВ заявили, что россияне совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 31 января с начала суток на фронте зафиксировали 303 боевых столкновения, а самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.