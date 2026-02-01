RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)

Иллюстративное фото: штурм на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Покровском фронте только за один день украинские бойцы разгромили 4 взвода россиян во время штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бригады Нацгвардии "Спартан".

Так, бойцы бригады "Спартан", "Птицы Мадьяра" и смежные подразделения успешно отбили штурм российских оккупантов на Покровском направлении фронта.

По сообщению самой бригады Нацгвардии "Спартан" от 31 января, противник бросил в атаку около 90 штурмовиков.

"Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах", - говорится в сообщении.

Атаку украинские подразделения отражали совместно, и в результате наступление врага было полностью остановлено. Таким образом, за сутки почти четыре взвода российских войск были уничтожены.

В частности, подразделения ВСУ ликвидировали 80 штурмовиков противника, ранили двух и взяли в плен еще двух. Также уничтожено 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей врага.

Бойцы подчеркивают, что совместные действия, четкая координация и опыт позволили не только остановить штурм, но и нанести врагу значительные потери.

 

Что происходит на фронте

Напомним, сегодня в 7 корпусе ДШВ заявили, что россияне совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 31 января с начала суток на фронте зафиксировали 303 боевых столкновения, а самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине