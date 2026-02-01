Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)

Так, бійці бригади "Спартан", "Птахи Мадяра" та суміжні підрозділи успішно відбили штурм російських окупантів на Покровському напрямку фронту.

За повідомленням самої бригади Нацгвардії "Спартан" від 31 січня, противник кинув у атаку близько 90 штурмовиків.

"Ворог здійснив спробу наступу на Покровському напрямку. Під прикриттям туману противник намагався просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах", - йдеться у повідомленні.

Атаку українські підрозділи відбивали спільно, і в результаті наступ ворога був повністю зупинений. Таким чином, за добу майже чотири взводи російських військ були знищені.

Зокрема, підрозділи ЗСУ ліквідували 80 штурмовиків противника, поранили двох і взяли у полон ще двох. Також знищено 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 автомобілів ворога.

Бійці підкреслюють, що спільні дії, чітка координація та досвід дозволили не лише зупинити штурм, а й нанести ворогу значні втрати.