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Штурм Капітолію: "шаману" QAnon дали понад три роки в'язниці

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США, Четвер 18 листопада 2021 08:55
Штурм Капітолію: "шаману" QAnon дали понад три роки в'язниці Фото: "шаману" QAnon дали понад три роки в'язниці (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Учаснику цьогорічного січневого штурму будівлі Конгресу США Джейкобу Ченслі, який відомий як "шаман" руху QAnon, суд оголосив вирок. Він отримав три роки та п'ять місяців в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Відомо, що першочергово прокурори просили засудити Ченслі на 51 місяць в'язниці, однак суд дав 41 місяць ув'язнення. Як аргументи прокурори наводили той факт, що Ченслі фактично був одним із ватажків бунтарів, а також опинився серед перших 30 учасників атаки, які проникли до будівлі Капітолію.

Так, сторона звинувачення заявляла, що "шаман" є однією з ключових фігур нападу і зазначала, що він залишив записку із погрозами на той момент віце-президенту США Майклу Пенсу, де було написано: "Це лише питання часу. Правосуддя прийде!".

Своєю чергою, звертаючись до суду, сам Ченслі висловив жаль про скоєне та заявив, що зробив висновки під час тюремного ув'язнення і надалі не порушуватиме закон

Через що сторона захисту звернулася до суду з проханням винести м’якший вирок, пославшись на "щире каяття підсудного за свою поведінку" та психічне захворювання, яке переслідувало його протягом багатьох років.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Після чого затримали та висунули звинувачення жителю штату Арізона Джейкобу Ченслі. Який був сфотографований в ході безладів в Конгресі 6 січня в хутряній шапці з рогами та списом.

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