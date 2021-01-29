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"Вікінг", який штурмував Капітолій, готовий дати свідчення проти Трампа

Вашингтон, П'ятниця 29 січня 2021 12:50
"Вікінг", який штурмував Капітолій, готовий дати свідчення проти Трампа
Фото: штурм Капітолію (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Адвокат Джейкоба Ентоні Ченслі, який штурмував Капітолій, заявив, що його клієнт готовий дати свідчення проти екс-президента Дональда Трампа. Він може виступити на слуханнях щодо імпічменту.

Про це повідомляє Associated Press.

Ченслі став відомий як "вікінг", або "шаман", після того, як він в ході протестів увірвався в будівлю конгресу США в хутряній шапці з рогами та списом. Його звинуватили у навмисному вторгненні на об'єкт без повноважень і заарештували.

Адвокат "вікінга" Альберт Уоткінс заявив, що Ченслі раніше був "зачарований" Трампом і він діяв за його запрошенням при штурмі Капітолію і тому заслуговував помилування від колишнього президента. Відмова Трампа розчарувала Ченслі.

Адвокат зазначив, що поки не розмовляв ні з одним з членів сенату, однак вважає важливим, щоб сенатори почули голоси тих, хто став метою підбурювання з боку Трампа. Крім "вікінга", про те, що на штурм Капітолію їх спонукали слова Трампа, заявили ще чотири людини.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, у США федеральні прокурори пред'явили звинувачення вже понад 150 осіб у справі про штурм Капітолію 6 січня. Всього упізнали вже 400 учасників штурму.

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