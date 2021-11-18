Штурм Капитолия: "шаману" QAnon дали более трех лет тюрьмы
Участнику январского штурма здания Конгресса США Джейкобу Ченсли, который известен как "шаман" движения QAnon, суд огласил приговор. Он получил три года и пять месяцев тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Известно, что в первую очередь прокуроры просили осудить Ченсли на 51 месяц тюрьмы, однако суд дал 41 месяц заключения. В качестве аргументов прокуроры приводили тот факт, что Ченсли фактически был одним из главарей бунтарей, а также оказался среди первых 30 участников атаки, проникших в здание Капитолия.
Так, сторона обвинения заявляла, что "шаман" является одной из ключевых фигур нападения и отмечала, что он оставил записку с угрозами на тот момент вице-президента США Майкла Пенса, где было написано: "Это только вопрос времени. Правосудие придет!".
В свою очередь, обращаясь в суд, сам Ченсли выразил сожаление о содеянном и заявил, что сделал выводы во время тюремного заключения и в дальнейшем не будет нарушать закон
Из-за чего сторона защиты обратилась в суд с просьбой вынести более мягкий приговор, сославшись на "искреннее раскаяние подсудимого за свое поведение" и психическое заболевание, которое преследовало его на протяжении многих лет.
Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.
После чего задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Ченсли. Который был сфотографирован в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января в меховой шапке с рогами и копьем.