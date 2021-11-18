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Штурм Капитолия: "шаману" QAnon дали более трех лет тюрьмы

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США, Четверг 18 ноября 2021 08:55
Штурм Капитолия: "шаману" QAnon дали более трех лет тюрьмы Фото: "шаману" QAnon дали более трех лет тюрьмы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Участнику январского штурма здания Конгресса США Джейкобу Ченсли, который известен как "шаман" движения QAnon, суд огласил приговор. Он получил три года и пять месяцев тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Известно, что в первую очередь прокуроры просили осудить Ченсли на 51 месяц тюрьмы, однако суд дал 41 месяц заключения. В качестве аргументов прокуроры приводили тот факт, что Ченсли фактически был одним из главарей бунтарей, а также оказался среди первых 30 участников атаки, проникших в здание Капитолия.

Так, сторона обвинения заявляла, что "шаман" является одной из ключевых фигур нападения и отмечала, что он оставил записку с угрозами на тот момент вице-президента США Майкла Пенса, где было написано: "Это только вопрос времени. Правосудие придет!".

В свою очередь, обращаясь в суд, сам Ченсли выразил сожаление о содеянном и заявил, что сделал выводы во время тюремного заключения и в дальнейшем не будет нарушать закон

Из-за чего сторона защиты обратилась в суд с просьбой вынести более мягкий приговор, сославшись на "искреннее раскаяние подсудимого за свое поведение" и психическое заболевание, которое преследовало его на протяжении многих лет.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

После чего задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Ченсли. Который был сфотографирован в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января в меховой шапке с рогами и копьем.

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