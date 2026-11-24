По его словам, первым нарушением стало проведение обыска в ночное время (ч. 4 ст. 223 и ч. 2 ст. 236 УПК).

"По протоколу, обыск начался в 05:20. Но это очередная манипуляция, в 05:20 началось вооруженное проникновение в жилье", - пишет он.

Дука отмечает, что обоснование неотложности таких действий в документах отсутствует, а вместо минимизации ущерба следователь создал угрозу жизни сотрудников обоих ведомств.

Кроме того, правоохранители, по словам генерала СБУ, нарушили норму по предъявлению определения суда (ч. 3 ст. 236 УПК). Вместо того чтобы ознакомить присутствующих с документом и вручить его копию, "обыск начался со штурма забора вооруженными людьми в темноте".

Еще одним нарушением, на которое обращает внимание Дука, стало несвоевременное разъяснение прав участникам следственного действия (ч. 3 ст. 223 УПК).

"Права разъяснили только в 08:38, перед началом обыска непосредственно дома. Через 3 часа 18 минут после официального начала следственного действия", – написал он.

Также Дука указывает на нарушение порядка исполнения определения (ч. 1 ст. 236 УПК). На видеозаписях видно, что обыск фактически начали сотрудники Управления специальных операций (УСО) НАБУ, в то время как должное процессуальное руководство со стороны следователя не зафиксировано.

"Напротив, после неудачной попытки проникновения спецназовец сам обращается к следователю: "Принимайте решение", - добавил он.

Читайте также: Генерал СБУ Дука объяснил, зачем он разбил свои телефоны топором перед обысками

Отдельное внимание в сообщении уделено несоблюдению порядка сообщения о видеофиксации (ч. 2 ст. 107 УПК). Дука утверждает, что заблаговременного предупреждения участников о съемке на видео нет - зафиксированы только "восклицания во время перепалки "Все записывается" и вопросы между самими сотрудниками НАБУ: "Камера пишет?".

Шестым нарушением, по словам Дуки, стало привлечение понятых, незаинтересованность которых у него вызывает сомнения (ч. 7 ст. 223 УПК). Дело в том, что указанные в протоколе адреса понятых совпадают с адресом полиции.

Дука напоминает, что УПК прямо запрещает привлекать в качестве понятых работников правоохранительных органов или лиц, заинтересованных в результатах производства. По его мнению, потенциальная заинтересованность таких лиц в дальнейшем трудоустройстве в НАБУ требует отдельной проверки, особенно учитывая информацию о предыдущем случае трудоустройства в бюро человека, который ранее уже выступал понятым.

Резюмируя, Дука подчеркнул, что речь идет о конкретных нормах УПК, времени в протоколе и действиях, зафиксированных на видео, а окончательную правовую оценку этим фактам должен предоставить суд.