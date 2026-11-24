Во время проведения обыска сотрудниками НАБУ было допущено по меньшей мере шесть существенных процессуальных нарушений, которые зафиксированы как на видеозаписях, так и в самом протоколе следственного действия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сергея Дуки, в котором он проанализировал хронологию событий и норм Уголовного процессуального кодекса (УПК).
По его словам, первым нарушением стало проведение обыска в ночное время (ч. 4 ст. 223 и ч. 2 ст. 236 УПК).
"По протоколу, обыск начался в 05:20. Но это очередная манипуляция, в 05:20 началось вооруженное проникновение в жилье", - пишет он.
Дука отмечает, что обоснование неотложности таких действий в документах отсутствует, а вместо минимизации ущерба следователь создал угрозу жизни сотрудников обоих ведомств.
Кроме того, правоохранители, по словам генерала СБУ, нарушили норму по предъявлению определения суда (ч. 3 ст. 236 УПК). Вместо того чтобы ознакомить присутствующих с документом и вручить его копию, "обыск начался со штурма забора вооруженными людьми в темноте".
Еще одним нарушением, на которое обращает внимание Дука, стало несвоевременное разъяснение прав участникам следственного действия (ч. 3 ст. 223 УПК).
"Права разъяснили только в 08:38, перед началом обыска непосредственно дома. Через 3 часа 18 минут после официального начала следственного действия", – написал он.
Также Дука указывает на нарушение порядка исполнения определения (ч. 1 ст. 236 УПК). На видеозаписях видно, что обыск фактически начали сотрудники Управления специальных операций (УСО) НАБУ, в то время как должное процессуальное руководство со стороны следователя не зафиксировано.
"Напротив, после неудачной попытки проникновения спецназовец сам обращается к следователю: "Принимайте решение", - добавил он.
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Отдельное внимание в сообщении уделено несоблюдению порядка сообщения о видеофиксации (ч. 2 ст. 107 УПК). Дука утверждает, что заблаговременного предупреждения участников о съемке на видео нет - зафиксированы только "восклицания во время перепалки "Все записывается" и вопросы между самими сотрудниками НАБУ: "Камера пишет?".
Шестым нарушением, по словам Дуки, стало привлечение понятых, незаинтересованность которых у него вызывает сомнения (ч. 7 ст. 223 УПК). Дело в том, что указанные в протоколе адреса понятых совпадают с адресом полиции.
Дука напоминает, что УПК прямо запрещает привлекать в качестве понятых работников правоохранительных органов или лиц, заинтересованных в результатах производства. По его мнению, потенциальная заинтересованность таких лиц в дальнейшем трудоустройстве в НАБУ требует отдельной проверки, особенно учитывая информацию о предыдущем случае трудоустройства в бюро человека, который ранее уже выступал понятым.
Резюмируя, Дука подчеркнул, что речь идет о конкретных нормах УПК, времени в протоколе и действиях, зафиксированных на видео, а окончательную правовую оценку этим фактам должен предоставить суд.
Напомним, Сергей Дука фигурирует в деле "Карфаген", которое расследуют НАБУ и САП. По версии следствия, он входил в преступную организацию, которая за взятки правоохранителям прикрывала работу мошеннических колл-центров, торговлю наркотиками и подделку валюты. Кроме того, фигурантам инкриминируют организацию нападений, похищений и попытки препятствовать работе антикоррупционных органов летом 2025 года.
4 ноября 2026 года Дуке сообщили о подозрении, а ВАКС избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с залогом в 65 млн гривен. После выхода из СИЗО 13 ноября генерал возразил причастность к преступлениям и призвал нардепов создать ВСК для расследования возможных злоупотреблений в НАБУ.
Уже 18 ноября на заседании парламентской ВСК Дука заявил, что СБУ не получала указаний оказывать давление на антикоррупционные органы. В то же время он обвинил НАБУ и его директора Семена Кривоноса в политическом влиянии на руководство государства.