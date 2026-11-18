Генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил антикоррупционные органы и ряд медиа в создании внутреннего давления на президента Владимира Зеленского. По его словам, для этого используются резонансные расследования, которые впоследствии не получают должного процессуального продления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуки на заседании парламентской Временной следственной комиссии 18 ноября.

По мнению представителя спецслужбы, за громкими разоблачениями в информационном пространстве часто не стоят реальные юридические шаги.

"Это внутреннее давление осуществляется антикоррупционными органами... Делаются какие-то непонятные реализации. Хорошо срежиссированные, дорогостоящие, но у которых нет продолжения", - заявил Дука.

Он обратил внимание на то, что после медийных сообщений о вероятной причастности приближенных к власти лиц к коррупционным схемам общество так и не видит официальных подозрений или судебных перспектив по этим делам.

"Где эти близкие лица? Где им подозрения? Где процессуальные решения? Это просто торги? Это рычаг влияния на президента? Я считаю, что это рычаг влияния на президента", - подчеркнул генерал-майор СБУ.

Кроме того, во время выступления Дука упомянул о слухах о возможном вручении подозрения руководителю ГУР Кириллу Буданову. Он призвал директора НАБУ Семена Кривоноса и главу САП Александра Клименко публично прояснить ситуацию и расставить точки над "і".

"Так она должна быть или не должна? Если есть, пусть будет. А если нет, то пусть господин Кривонос и Клименко встанут и скажут, что ее нет", - подытожил Дука.

Напомним, что Сергей Дука является фигурантом расследования "Карфаген". По версии детективов НАБУ и прокуроров САП, он мог входить в преступную организацию, которая обеспечивала прикрытие нелегальному бизнесу.

6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд определил для генерала меру пресечения в виде залога на сумму 65 миллионов гривен. После внесения этих средств, он оставил следственный изолятор.

Сам чиновник все упреки категорически отрицает. По его убеждению, уголовное производство является местью антикоррупционных структур за то, что он ранее документировал возможные злоупотребления внутри самих НАБУ и САП.

К тому же, Дука характеризовал это дело как спланированную информационно-политическую кампанию и призвал руководство антикоррупционных органов выйти на открытую публичную дискуссию.