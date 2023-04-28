Искусственный интеллект может появиться в "Дія": в Минцифре объяснили суть

"Это, конечно, спойлер, это только R&D. Я не могу сейчас говорить, что это на 100% произойдет, не могу говорить о дедлайнах. Но, во-первых, мы работаем над виртуальным помощником "Надія", который, возможно или нет, появится в "Дія". Это рабочее название", - рассказал Федоров.

Как отметил министр, речь идет о виртуальном помощнике нового поколения.

"Мы общаемся с компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любой ваш вопрос. Например, вы говорите: "Надія, найди ЦНАП рядом со мной, который находится в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить". И тебе на человеческом языке языка максимально персонализированно дается ответ, где можно найти этот ЦНАП, и так далее", - объяснил Федоров.

По его словам, речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении "Дія", а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов.

"Я пока не могу рассказать всю архитектуру, но, конечно, мы не будем использовать персональные данные. Мы дизайним систему таким образом, чтобы все было максимально безопасно, потому что это главный вызов. С точки зрения технологии это будет максимально условная локализация", - акцентировал министр.

Он также анонсировал следующий проект - "Голос граждан".

"Мы хотим в режиме реального времени сканировать все, что происходит в социальных сетях. Все проблемные вопросы, происходящие на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. О чем люди говорят, какие у них проблемы, где плохие услуги, на что они жалуются. Параллельно анализировать все обращения граждан в контакт-центры и выводить проблематику дашбордами по ключевым темам чиновникам и министрам", - добавил Федоров.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации заявляли, что рассматривают варианты внедрения в "Дію" ChatGPT для предоставления услуг украинцам.

Ранее стало известно, что в середине февраля чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работать в Украине.

Более подробно о нем можете узнать в материале РБК-Украина.

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