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Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работать в Украине

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 11:30
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работать в Украине Фото: ChatGPT начал говорить по-украински (openai.com)
Автор: Александр Белоус

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI уже доступен в Украине. Он владеет украинским языком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT.

"Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", - добавил министр.

Напомним, ChatGPT внедрила в свой поисковик Bing компания Microsoft, инвестировавшая более 10 млрд долларов в разработки OpenAI.

Чат-бот ChatGPT был запущен для публичного использования в ноябре 2022 года и проявил способность рассказывать обо всем - от рецептов коктейлей до школьных сочинений.

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