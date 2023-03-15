Минцифры хочет внедрить ChatGPT в "Дію"

Министерство цифровой трансформации рассматривает варианты внедрения в "Дію" ChatGPT для предоставления услуг украинцам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напомним, в 2022 году американская лаборатория искусственного интеллекта OpenAI, одним из совладельцев которой является Илон Маск - представила свою разработку ChatGPT на базе продвинутой нейросетевой модели GPT-3.5. Языковая модель на базе ИИ отвечает на вопросы, помогает с составлением писем, эссе и написанием кода.

По его словам, команда из Минцифры видит несколько вариантов использования ChatGPT в "Дії" и уже внедряет их.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания OpenAI официально представила свою языковую модель искусственного интеллекта, которая теперь может распознавать текст не только. Ее уже используют в СhatGPT.

Напомним, ранее стало известно, что в середине февраля чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работать в Украине.

Более подробно о нем можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.