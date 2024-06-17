Штрих-код в военном билете: Минобороны объяснило обязательно ли нужен

В Украине с 16 мая 2024 вступили в силу обновленные правила ведения военного учета. Новые правила призваны упростить процесс учета и обеспечить своевременность обновления данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.

Как отметили в Минобороны, граждане, получающие новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре "Оберег".

Кроме этого штрихкоды становятся обязательными только при выдаче новых документов через ТЦК.

В случае обновления персональных данных через ТЦК, ЦНАП или "Резерв+" (без выдачи нового военно-учетного документа) - штрихкоды не являются обязательными.

Для чего нужен штрих-код

В Минобороны отметили, что штрих-код нужен для учета граждан в реестре – делается отдельная запись номера. Также благодаря штрихкоду работники ТЦК и СП смогут автоматически считывать данные вместо того, чтобы вводить их вручную.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине действует новый закон о мобилизации, в котором военнообязанных украинцев обязали обновить свои данные в течение 60 дней.

Позже стало известно, что в Украине в мае мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода.

Подробнее о новом законе читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.