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Штрих-код у військовому квитку: Міноборони пояснило чи обов'язково потрібен

Понеділок 17 червня 2024 18:37
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Штрих-код у військовому квитку: Міноборони пояснило чи обов'язково потрібен Ілюстративне фото: Міноборони пояснило, коли ставлять штрих-кол у військову квитку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні з 16 травня 2024 року набрали чинності оновлені правила ведення військового обліку. Нові правила покликані спростити процес обліку та забезпечити своєчасність оновлення даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони.

Як зазначили у Міноборони, громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі "Оберіг".

Окрім цього штрих-коди стають обов'язковими тільки при видачі нових документів через ТЦК.

У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або "Резерв+" (без видачі нового військово-облікового документа) - штрих-коди не є обов'язковими.

Для чого потрібен штрих-код

У Міноборони зауважили, що штрих-код потрібен для обліку громадян у реєстрі - робиться окремий запис номера. Також завдяки штрих-коду працівники ТЦК та СП зможуть автоматично зчитувати дані замість того, щоб вводити їх вручну.

Штрих-код у військовому квитку: Міноборони пояснило чи обов'язково потрібен

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні діє новий закон про мобілізацію у якому військовозобов'язаних українців зобов'язали оновити свої дані протягом 60 днів.

Пізніше стало відомо, що в Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року.

Детальніше про новий закон читайте у матеріалі РБК-Україна.

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