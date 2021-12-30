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Штрафував інших за те саме порушення: у Греції покарали поліцейського за відсутність маски

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 17:32
Штрафував інших за те саме порушення: у Греції покарали поліцейського за відсутність маски Фото: в Греції покарали поліцейського за відсутність маски (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Греції був покараний поліцейський за порушення маскового режиму. Правоохоронця спіймали на гарячому тоді, коли він штрафував інших за відсутність маски.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Катимеріні".

Правоохоронця оштрафували на 300 євро після того, як під час перевірки було зафіксовано, що він штрафує громадськість за те саме порушення.

Поліцейського після інциденту перевели на іншу службу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що через стрімке поширення "Омікрону" - в Греції заборонили вмикати музику під час святкування Нового року.

Також в країні посилили карантин напередодні новорічних свят.

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