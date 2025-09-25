ЕС разработал план для украинских беженцев с 2027 года: возращение домой или легализация
Евросоюз готовит правила завершения временной защиты для украинцев. План рассчитан на поэтапный переход к легальному проживанию или возвращению домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Совета ЕС.
Временная защита до 2027 года
В документе говорится, что временная защита для украинцев в странах Евросоюза действует до 4 марта 2027 года. Этот статус был введен в марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины и несколько раз продлевался.
Совет ЕС отмечает, что защита носит временный характер, поэтому необходимо заранее подготовить условия для ее завершения. План предусматривает плавный и координированный переход, учитывающий как возможности Украины, так и потребности беженцев.
Переход к другим видам проживания
В документе говорится, что многие украинцы уже интегрировались в странах ЕС, выучили языки, устроились на работу и отдали детей в школы. Власти стран-членов должны создавать возможности для перехода таких людей на национальные разрешения на проживание.
Речь идет о видах на жительство на основании трудоустройства, обучения, научных исследований, семейных обстоятельств или других причин. ЕС рекомендует предоставлять беженцам полную информацию о правах и преимуществах этих статусов.
Добровольное возвращение в Украину
ЕС подчеркивает, что возвращение в Украину должно происходить постепенно и добровольно. Для этого будут разработаны специальные программы, в которых приоритет отдается поддержке реинтеграции в общины на территории Украины.
Программы должны включать помощь в поиске жилья, доступ к медицинским услугам и базовой инфраструктуре. Финансирование таких инициатив может осуществляться за счет фондов ЕС и при поддержке международных организаций.
Поддержка семьи и детей
Для украинцев с детьми предусмотрены особые условия. Если ребенок посещает школу в одной из стран ЕС, родители смогут остаться до окончания учебного года.
Также отдельное внимание будет уделено людям с особыми потребностями. Их легальное проживание в ЕС будет продлено до момента, когда Украина сможет предоставить необходимую поддержку.
Информационные центры и координация
Для информирования беженцев о возможностях перехода на другие статусы и о программах возвращения планируется использовать так называемые Unity Hubs. Там будут доступны консультации и разъяснительные материалы.
Координация действий между странами ЕС и Украиной будет проходить в рамках специальных платформ. Евросоюз подчеркивает необходимость единого подхода, чтобы избежать перегрузки национальных систем и обеспечить справедливое распределение ответственности.
По данным Еврокомиссии, количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек в январе 2025 года. Предполагается, что количество останется стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.
По оценкам НБУ, в 2025 и 2026 годах Украину покинут по 200 тысяч человек ежегодно. Чистое возвращение ожидается только в 2027 году - примерно 100 тысяч человек.