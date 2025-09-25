ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС разработал план для украинских беженцев с 2027 года: возращение домой или легализация

Брюссель, Четверг 25 сентября 2025 10:38
UA EN RU
ЕС разработал план для украинских беженцев с 2027 года: возращение домой или легализация Фото: Беженцев из Украины лишат статуса временной защиты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Евросоюз готовит правила завершения временной защиты для украинцев. План рассчитан на поэтапный переход к легальному проживанию или возвращению домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Совета ЕС.

Временная защита до 2027 года

В документе говорится, что временная защита для украинцев в странах Евросоюза действует до 4 марта 2027 года. Этот статус был введен в марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины и несколько раз продлевался.

Совет ЕС отмечает, что защита носит временный характер, поэтому необходимо заранее подготовить условия для ее завершения. План предусматривает плавный и координированный переход, учитывающий как возможности Украины, так и потребности беженцев.

Переход к другим видам проживания

В документе говорится, что многие украинцы уже интегрировались в странах ЕС, выучили языки, устроились на работу и отдали детей в школы. Власти стран-членов должны создавать возможности для перехода таких людей на национальные разрешения на проживание.

Речь идет о видах на жительство на основании трудоустройства, обучения, научных исследований, семейных обстоятельств или других причин. ЕС рекомендует предоставлять беженцам полную информацию о правах и преимуществах этих статусов.

Добровольное возвращение в Украину

ЕС подчеркивает, что возвращение в Украину должно происходить постепенно и добровольно. Для этого будут разработаны специальные программы, в которых приоритет отдается поддержке реинтеграции в общины на территории Украины.

Программы должны включать помощь в поиске жилья, доступ к медицинским услугам и базовой инфраструктуре. Финансирование таких инициатив может осуществляться за счет фондов ЕС и при поддержке международных организаций.

Поддержка семьи и детей

Для украинцев с детьми предусмотрены особые условия. Если ребенок посещает школу в одной из стран ЕС, родители смогут остаться до окончания учебного года.

Также отдельное внимание будет уделено людям с особыми потребностями. Их легальное проживание в ЕС будет продлено до момента, когда Украина сможет предоставить необходимую поддержку.

Информационные центры и координация

Для информирования беженцев о возможностях перехода на другие статусы и о программах возвращения планируется использовать так называемые Unity Hubs. Там будут доступны консультации и разъяснительные материалы.

Координация действий между странами ЕС и Украиной будет проходить в рамках специальных платформ. Евросоюз подчеркивает необходимость единого подхода, чтобы избежать перегрузки национальных систем и обеспечить справедливое распределение ответственности.

По данным Еврокомиссии, количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек в январе 2025 года. Предполагается, что количество останется стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.

По оценкам НБУ, в 2025 и 2026 годах Украину покинут по 200 тысяч человек ежегодно. Чистое возвращение ожидается только в 2027 году - примерно 100 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"