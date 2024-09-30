Штрафы за кальян и не только. В Украине проверят, как действует запрет на курение в кафе
В Украине ужесточают контроль за соблюдением антитабачного законодательства. Госпродпотребслужба возобновила проверки субъектов хозяйствования.
На что распространяется запрет и какие штрафы предусмотрены, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.
Госпродпотребслужба возобновляет проверки
В конце июля вступили в силу изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". Изменения в законодательстве расширили полномочия Госпродпотребслужбы в этой сфере, поэтому проверки субъектов хозяйствования возобновили.
Список мест, в которых запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, приведен в статье 13 этого закона. Запрет распространяется на следующие помещения:
- заведений ресторанного хозяйства;
- образования;
- здравоохранения;
- физической культуры и спорта;
- органов государственной власти;
- предприятий;
- учреждений;
- организаций всех форм собственности.
"Раньше нормы закона "О рекламе" запрещали популяризацию табачных изделий лишь частично. Теперь начал действовать полный запрет. Добавился полный запрет стимулирования продаж или спонсорства", - отметил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Денис Повищий.
По его словам, теперь законодательство запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет. Также это касается жидкостей к ним, имеющих запах или вкус. У предпринимателей был год для продажи остатков продукции, теперь она вне закона.
Фото: Кальян в кафе (freepik.com)
Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона
За нарушение требований антитабачного законодательства предусмотрены штрафы:
- до 20 тыс. грн – за незаконное изготовление, реализацию и торговлю ароматизированными табачными изделиями, в случае повторного нарушения – 50 тыс. грн;
- 3 тыс. грн – за размещение кальяна, курение или использование табачных изделий в заведениях ресторанного хозяйства, при повторном нарушении – 15 тысяч гривен;
- 1 тыс. грн – для других заведений, при повторном нарушении – 10 тыс. грн;
- 30 тыс. грн – за подтвержденный факт рекламы табачных изделий и 50 тыс. грн – при повторном нарушении.
При выявлении таких нарушений граждане могут обратиться с жалобой через заявку на сайте Госпродпотребслужбы.
Напомним, мы писали, могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты. В общественных местах запрещено курить, употреблять и использовать табачные и травяные курительные изделия, электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, кальяны.
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