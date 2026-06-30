В Украине хотят запретить русский язык в маркировке товаров: что изменится для бизнеса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15356, который предлагает исключить язык государства-агрессора из маркировки товаров и услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект .

Главное: Верховная Рада рассматривает законопроект №15356 относительно языковых требований к товарам и услугам.

относительно языковых требований к товарам и услугам. Документ прямо запрещает дублировать информацию о продукции на языке государства-агрессора .

. Бизнес обязан предоставлять данные на государственном языке, при этом перевод на другие иностранные языки остается разрешенным .

. Инициативу объясняют вопросами национальной безопасности и необходимостью устранить "символическое присутствие" врага в экономическом пространстве.

в экономическом пространстве. В случае принятия закон заработает на следующий день после публикации.

Основные изменения для бизнеса

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также законов "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" и "О безопасности и гигиене кормов". Основные новации заключаются в следующем:

Приоритет государственного языка: Производители, исполнители и продавцы всех форм собственности обязаны предоставлять информацию об изделиях, товарах, работах или услугах на украинском языке.

Производители, исполнители и продавцы всех форм собственности обязаны предоставлять информацию об изделиях, товарах, работах или услугах на украинском языке. Запрет на использование языка агрессора: Хотя действующее законодательство позволяет дублировать информацию на других языках, инициатива устанавливает четкое ограничение. Перевод информации на другие иностранные языки разрешается, однако категорически запрещается использовать для этого язык государства, который Верховная Рада признала государством-агрессором (государством-оккупантом).

Хотя действующее законодательство позволяет дублировать информацию на других языках, инициатива устанавливает четкое ограничение. Перевод информации на другие иностранные языки разрешается, однако категорически запрещается использовать для этого язык государства, который Верховная Рада признала государством-агрессором (государством-оккупантом). Регулирование в пищевом и аграрном секторах: Аналогичные ограничения производятся для маркировки пищевых продуктов и кормов. Операторы рынка смогут размещать перевод рядом с украинским текстом только при условии, что это не язык страны-агрессора.

Почему это важно

В пояснительной записке документа авторы указывают, что действующая редакция законодательства не содержит исключений относительно языков, которыми можно дублировать информацию. В условиях полномасштабной войны языковая политика стала частью национальной безопасности.

Разработчики законопроекта отмечают, что использование языка государства-агрессора в коммерческой сфере формирует его "символическое присутствие" в украинском экономическом и информационном пространстве.

Целью документа является минимизация такого влияния и укрепление правовых гарантий функционирования украинского языка.

В случае принятия закона предприятия, использующие многоязычную маркировку или рекламные материалы, будут вынуждены провести ревизию своей продукции и информационных носителей на соответствие новым требованиям. Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования.