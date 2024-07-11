Штраф от ТЦК. В каких случаях его можно обжаловать и как правильно это сделать

Что может быть основанием для обжалования штрафа

"Есть несколько оснований, которые могут свидетельствовать о том, что штраф ТЦК выписан неправомерно", - рассказывает юрист.

Несоблюдение процедуры:

отсутствие должного сообщения: вам не была вручена повестка о явке в ТЦК и СП или повестка была вручена с нарушением установленных сроков

неправильное оформление штрафа - в штрафе не указана причина его наложения, не разъяснен порядок его обжалования, например, допустил ошибку в персональных данных и т. п.

незаконное проведение заседания комиссии: комиссия ТЦК и СП, которая приняла решение о наложении штрафа, не имела на это полномочий или нарушила порядок проведения заседания

Отсутствие оснований для наложения штрафа:

вы не подлежите военному учету: у гражданина есть законные основания для освобождения от военного учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т. п.), но ТЦК и СП не учло их

у вас были уважительные причины для неявки в ТЦК и СП: вы находились на лечении, командировке, выполняли другие важные обязанности, о чем вы можете предоставить документальные подтверждения

ТЦК и СП допустил ошибку: в вашем военном билете или других документах содержится ошибочная информация, которая стала причиной наложения штрафа

Ненадлежащие действия ТЦК и СП:

шантаж и угрозы: работники ТЦК и СП оказывали на вас давление, угрожали или требовали взяток

дискриминация: штраф был наложен на вас в связи с вашей расой, религией, политическими убеждениями и т. п.

незаконное изъятие документов: работники ТЦК и СП изъяли у вас документы без законных оснований

Как обжаловать штраф от ТЦК

Обжаловать штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. О том, как самостоятельно можно проверить, выписали ли на вас штраф, читайте здесь.

Чтобы обжаловать штраф, нужно:

написать заявление об обжаловании штрафа. В заявлении следует указать:

персональные данные реквизиты штрафа причины, по которым вы считаете штраф неправомерно выписанным доказательства, подтверждающие ваши аргументы (при наличии)

подать заявление в ТЦК и СП, выписавшее штраф. Заявление можно подать лично, отправить по почте или в электронной форме

ТЦК и СП рассмотрит ваше заявление в течение 10 дней. Если ваше заявление будет признано обоснованным, штраф будет отменен

Штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней (фото иллюстративное: Getty Images)

Есть ли случаи обжалования штрафа

"В Украине уже есть судебные решения по обжалованию штрафов, наложенных ТЦК и СП за нарушение правил военного учета. Верховинский районный суд Ивано-Франковской области 11 июня 2024 отменил штраф ТЦК и СП, который был наложен на мужчину за то, что он не явился в военкомат для постановки на военный учет. Суд постановил, что ТЦК и СП не предоставил надлежащих доказательств того, что мужчина действительно не явился в ТЦК и СП", - рассказывает Франчук.

Также Киевский районный суд Киева 20 мая 2024 отменил штраф ТЦК и СП, который был наложен на женщину за то, что она не сообщила об изменении места жительства. Суд постановил, что женщина не была должным образом проинформирована об обязанности уведомления об изменении места жительства.

"Важно отметить, что это всего несколько примеров, и существует много других судебных решений по этой теме", - добавляет юрист.

Какие шансы на успешное обжалование штрафа

Шансы на успешное обжалование штрафа зависят от многих факторов: