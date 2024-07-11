Штраф от ТЦК. В каких случаях его можно обжаловать и как правильно это сделать

За уклонение от мобилизации военнообязанных могут оштрафовать. За неявку в ТЦК по повестке предусмотрено от 17 000 до 25 000 грн за первое правонарушение и от 34 000 до 59 500 грн - для должностных и юридических лиц.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, в каких случаях можно обжаловать штрафы от ТЦК и как правильно это сделать.
"Есть несколько оснований, которые могут свидетельствовать о том, что штраф ТЦК выписан неправомерно", - рассказывает юрист.
Несоблюдение процедуры:
Отсутствие оснований для наложения штрафа:
Ненадлежащие действия ТЦК и СП:
Обжаловать штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. О том, как самостоятельно можно проверить, выписали ли на вас штраф, читайте здесь.
Чтобы обжаловать штраф, нужно:
"В Украине уже есть судебные решения по обжалованию штрафов, наложенных ТЦК и СП за нарушение правил военного учета. Верховинский районный суд Ивано-Франковской области 11 июня 2024 отменил штраф ТЦК и СП, который был наложен на мужчину за то, что он не явился в военкомат для постановки на военный учет. Суд постановил, что ТЦК и СП не предоставил надлежащих доказательств того, что мужчина действительно не явился в ТЦК и СП", - рассказывает Франчук.
Также Киевский районный суд Киева 20 мая 2024 отменил штраф ТЦК и СП, который был наложен на женщину за то, что она не сообщила об изменении места жительства. Суд постановил, что женщина не была должным образом проинформирована об обязанности уведомления об изменении места жительства.
"Важно отметить, что это всего несколько примеров, и существует много других судебных решений по этой теме", - добавляет юрист.
Шансы на успешное обжалование штрафа зависят от многих факторов:
Читайте также о том, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ.
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