Штраф від ТЦК. У яких випадках можна його оскаржити і як правильно це зробити

За ухилення від мобілізації військовозобов'язаних громадян можуть оштрафувати. За неявку у ТЦК за повісткою передбачено від 17 000 до 25 000 грн за перше правопорушення та від 34 000 до 59 500 грн - для посадових і юридичних осіб.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, у яких випадках можна оскаржити штрафи від ТЦК і як правильно це зробити.
"Є декілька підстав, які можуть свідчити про те, що штраф ТЦК виписаний неправомірно", - розповідає юрист.
Недотримання процедури:
Відсутність підстав для накладення штрафу:
Неналежні дії ТЦК та СП:
Оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Про те, як самостійно можна перевірити, чи виписали на вас штраф, читайте тут.
Щоб оскаржити штраф, потрібно:
"В Україні вже є судові рішення з оскарження штрафів, накладених ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Верховинський районний суд Івано-Франківської області 11 червня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на чоловіка за те, що він не з'явився у військкомат для постановки на військовий облік. Суд постановив, що ТЦК та СП не надав належних доказів того, що чоловік дійсно не з'явився до ТЦК та СП", - розповідає Франчук.
Також Київський районний суд Києва 20 травня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на жінку за те, що вона не повідомила про зміну місця проживання. Суд постановив, що жінка не була належним чином проінформована про обов’язок повідомлення про зміну місця проживання.
"Важливо зазначити, що це лише декілька прикладів, і існує багато інших судових рішень по цій темі", - додає юрист.
Шанси на успішне оскарження штрафу залежать від багатьох факторів:
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