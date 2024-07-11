Штраф від ТЦК. У яких випадках можна його оскаржити і як правильно це зробити

Що може бути підставою для оскарження штрафу

"Є декілька підстав, які можуть свідчити про те, що штраф ТЦК виписаний неправомірно", - розповідає юрист.

Недотримання процедури:

відсутність належного повідомлення: вам не було вручено повістку про явку до ТЦК та СП або повістка була вручена з порушенням встановлених термінів

неправильне оформлення штрафу - у штрафі не вказано причину його накладення, не роз'яснено порядок його оскарження, наприклад, припустився помилки в персональних даних тощо

незаконне проведення засідання комісії: комісія ТЦК та СП, яка ухвалила рішення про накладення штрафу, не мала на це повноважень або порушила порядок проведення засідання

Відсутність підстав для накладення штрафу:

ви не підлягаєте військовому обліку: у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я, сімейні обставини тощо), але ТЦК та СП не врахувало їх

у вас були поважні причини для неявки до ТЦК та СП: ви перебували на лікуванні, у відрядженні, виконували інші важливі обов'язки, про що ви можете надати документальні підтвердження.

ТЦК та СП припустився помилки: у вашому військовому квитку або інших документах міститься помилкова інформація, яка стала причиною накладення штрафу

Неналежні дії ТЦК та СП:

шантаж та погрози: працівники ТЦК та СП чинили на вас тиск, погрожували або вимагали хабарів

дискримінація: штраф було накладено на вас у зв'язку з вашою расою, релігією, політичними переконаннями тощо

незаконне вилучення документів: працівники ТЦК та СП вилучили у вас документи без законних підстав

Як оскаржити штраф від ТЦК

Оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Про те, як самостійно можна перевірити, чи виписали на вас штраф, читайте тут.

Щоб оскаржити штраф, потрібно:

написати заяву про оскарження штрафу. У заяві слід вказати:

персональні дані реквізити штрафу причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірно виписаним докази, що підтверджують ваші аргументи (за наявності)

подати заяву до ТЦК та СП, яке виписало штраф. Заяву можна подати особисто, надіслати поштою або в електронній формі

ТЦК та СП розгляне вашу заяву протягом 10 днів. Якщо ваша заява буде визнана обґрунтованою, штраф буде скасовано

Штраф від ТЦК можна оскаржити протягом 30 днів (фото ілюстративне: Getty Images)

Чи є випадки оскарження штрафу

"В Україні вже є судові рішення з оскарження штрафів, накладених ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Верховинський районний суд Івано-Франківської області 11 червня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на чоловіка за те, що він не з'явився у військкомат для постановки на військовий облік. Суд постановив, що ТЦК та СП не надав належних доказів того, що чоловік дійсно не з'явився до ТЦК та СП", - розповідає Франчук.

Також Київський районний суд Києва 20 травня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на жінку за те, що вона не повідомила про зміну місця проживання. Суд постановив, що жінка не була належним чином проінформована про обов’язок повідомлення про зміну місця проживання.

"Важливо зазначити, що це лише декілька прикладів, і існує багато інших судових рішень по цій темі", - додає юрист.

Які шанси на успішне оскарження штрафу

Шанси на успішне оскарження штрафу залежать від багатьох факторів: